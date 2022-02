Friday, 4 February 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 FEED HK MART IN METAVERSE: 首个「元宇宙年宵」初体验 跨越宇宙界限 颠覆传统思维 一见前所未见

香港, 2022年2月4日 - (亚太商讯) - 由FEED HK主办的革新年宵活动「MART IN HONG KONG」自2017年于中环海滨举办开始,到去年将活动伸延至Phygital 「Online + Offline」模式,今年再有新突破,联同csl.、FTLife富通保险、FILA、Storefriendly、ZOKU、公利真料竹蔗水、无名氏N.I.P等二十个品牌,带领大家率先登陆元宇宙虚拟世界,跨越宇宙界限,颠覆传统思维,一见前所未见的元宇宙年宵活动。



2022年,一个围绕元宇宙、NFT、区块链等热搜话题的年份,FEED HK作为市场营销内容的行业先驱,与热爱香港文化的游戏制作网络红人Kingsan景三合作,设计具香港特色场景,打造全港首个「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」,让大家以虚拟身份(Avatar),一尝年宵3.0初体验。 MART IN METAVERSE 将于今年1月28日至2月5日,一连9天在虚拟平台Cryptovoxels举行。大家可以利用虚拟身分,走进无制限的虚拟空间,享受沉浸式的互动体验。



MART IN METAVERSE分为三个主题展区,为入场人士呈献各款贺年限量精品、价值过百万NFT艺术展览、FILA主题馆等,大家亦可以游览桃花树许愿祈福、到「Live @FTLife」舞台观看DJ表演等,所有最意想不到的事均可能发生,随时随地与世界连接,共同探索一个前所未见的年宵活动。



穿梭三个主题展区 初尝年宵3.0新体验



「MART IN METAVERSE」分为三个主题特色展区:「港式文化馆」、「花开富贵馆」及「NFT艺术展览馆」。入场人士可随时穿梭不同展区,发挥想像力,体验元宇宙所带来的冲击。



一. 「港式文化馆」

香港著名游戏制作YouTuber Kingsan景三,擅长为游戏加入不同香港元素。是次活动的主要展区「港式文化馆」,以本港特色建筑「唐楼」为主轴,打造出既传统而超现代的展区大楼。



「港式文化馆」是MART IN METAVERSE其中一个年宵市集的场馆,当中8个品牌将展出集传统而创新的贺年礼品。其中1948年创立于上环唐楼的传统凉茶铺 - 公利真料竹蔗水会再次联乘西班牙手工糖果PAPABUBBLE,推出全新手工凉茶棉花糖,并于元宇宙年宵市集首次发售,其他品牌包括: 以马赛克及彩绘创作的CASPAR HOUSE、港式创意品牌Handmadeship、正宗泰国古法风味的INBAAN、英国最受欢迎脆猪皮品牌Mr Porky、主打鸡尾酒手工甜品的YASS COOKIES及创意怀旧铁制品牌铁皮工作室。买家线上虚拟互动体验,线下收货,实行线上买线下送服务。



FTLife富通保险贯彻品牌承诺「Think beyond insurance.」,打破常规,领先打造别开生面的保障产品、服务和体验。今次更将品牌伸延到元宇宙,由FTLife富通保险呈献的舞台「Live @FTLife」,位于「港式文化馆」天台,将不定期举行舞台表演。入场人士恍如置身现场,感受实体舞台表演的震撼力。活动更联同香港史上首个Hip Hop音乐颁奖典礼 - Whats Good Music Awards 为大家带来多达十多位本地DJ及歌手的舞台演出(表演时间表将于活动网址或社交平台专页另行公布)。天台更设有许愿互动小游戏,将你的新年祝福字句显示于大屏幕上,为你的愿望增添祝福。



二. 「花开富贵馆」

元宇宙首棵巨型桃花树座落于「花开富贵馆」的正中心,在新一年「行大运」之余,桃花树下亦包括另外8个创意品牌,各自展出限量新潮精品,实为新年送礼佳选。当中包括有瑞士黄秋生之称的Jacques n Grill主厨 - Jacques Kagi 祈积奇,推出加热即食的瑞士清汤牛腩,参与品牌另有:ZOKU x CheckCheckCin养生茶壶套装、时尚口罩品牌RAZE、五行草本茶疗TeaLab、手工爆谷品牌Powcook及每日新鲜制造巨龙盆菜。



另外,香港制造的毡酒品牌无名氏N.I.P,于活动推出「捌亿」壬寅虎年限量版毡酒,入场人士可于桃花树旁的无名氏酒吧选购,实行边买边饮。



是次活动亦得国际休闲运动服饰品牌FILA支持首次元宇宙活动,于占地全层的「FILA主题馆」,展出多款新春精选服饰及网上独家产品,其中虎纹卫衣最为应节,可供选购。入场人士更可到场内寻找独家「元宇宙优惠码」,购物换取FILA新春帆布袋一个。



香港电讯旗下流动通讯网络商csl.将会带大家进入5G及元宇宙虚拟世界。此外,csl. 将于年初一在会场桃花树下举办神秘互动游戏,诚邀大家齐来参与,有机会获得赢取神秘礼品。



三. 「储存易迷你仓集团呈献:NFT艺术展览馆」

亚洲最大迷你仓集团Storefriendly致力满足顾客需要,提供优质储存空间,今次更将储物空间升级至元宇宙!



展馆内邀请了多位本地及国际NFT收藏家及品牌展示NFT,包括:Monkey Kingdom、香港财神NFT品牌God of Wealth、香港潮流玩具品牌ZCWO、法国知名玩具为主题的设计师Juce Gace,展出价值合共过百万的玩味NFT艺术品。 (详情请参阅附件)



God of Wealth NFT将于年初五子时铸造3,888个财神NFT,其中20个会于NFT艺术展览馆展出。品牌亦于「MART IN METAVERSE」推出「财神送礼3.0」,一连8天每日送出财神NFT一个(现时价值0.88 SOL;约$900港元)。参加者只需回答简单问题,最有创意的答案即有机会获得财神NFT一个! (礼品名额有限,详情请留意官方网站)



「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」活动详情

日期: 2022年1月28日至2月5日 (年廿六至年初五)

时间: 24/7

平台 Cryptovoxels

入场费用: 免费

官方网站: https://martinmetaverse.io/



关于FEED HK | Group 108

FEED HK为经验丰富的市场内容营销及活动策划公司,通过创意、不同渠道及营销平台,为客户提供全面、创新及具价值的商业解决方案。

公司网站:http://feedhk.com/



关于Kingsan景三

游戏制作网络红人Kingsan景三儿时透过家人接触电玩游戏后深深爱上,在中学时期偶尔制作过一段游戏影片后并成为兴趣,开始经营自己的Youtube频道,主要制作游戏影片及日常生活短片,现时各个平台追随人数合共20万人。



关于Cryptovoxels

Cryptovoxels是其中一个最受欢迎的元宇宙平台,玩家可以Facebook登录平台,购买土地、创造商店及展览,与其他虚拟身份以文字聊天。简易登录及平稳程度,更容易吸引各国玩家。



此新闻稿由FEEDHK发放。

如欲索取高解像度相片,请浏览:https://bit.ly/3rKak26



传媒查询,请联络

李鉴泉 (Lierence Li)

电话: +852 6110 8495

电邮: lierence.li@project-108.com



关芷茹 (Rachel Kwan)

电话: +852 9549 6531

电邮: rachel.kwan@project-108.com



