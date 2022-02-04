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来源 TTI 创科实业二零二二年的发展势头越见鼓舞

香港, 2022年2月4日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理及清洁公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）欣然宣布其二零二二年的发展势头越见鼓舞。



尽管近期市场对通胀、预计未来加息及供应链瓶颈等情况的关注，创科实业很高兴宣布集团仍将实现二零二二年上半年的内部绩效目标。



所有业务板块均成功推出令顾客期待的崭新产品、于营销方面作出进取投资，并推行严格的供应链管理和生产计划，集团有信心新一年持续表现强劲。



集团期待在二零二二年三月二日向各位分享二零二一年全年业绩及对二零二二年作出展望。



关于创科实业



创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理及清洁产品等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及清洁配方。



创科实业乃恒生指數、富时RAFI™全球3000指数(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富时4Good发达市场指数(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。 AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。 RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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