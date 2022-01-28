Monday, 31 January 2022, 11:00 HKT/SGT Share: 乡村基冲击港股IPO 直营中式快餐龙头三大优势奠定底气

香港, 2022年1月31日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，21世纪以来，顺应现代社会的快节奏生活，以麦当劳、肯德基为代表的西式快餐在中国大行其道，使得本土餐饮的产业结构发生新的变化。与此同时，大量物美价廉、适合国人口味的中式快餐也遍地开花，其中，乡村基以「极致性价比」风格的直营中式快餐模式，迅速站稳脚跟并抢占了大量的市场份额。



1月25日晚，乡村基向港交所正式递交了A1招股书，拟在香港主板上市，高盛与招银国际担任联席保荐人。那么，身为直营中式快餐龙头的乡村基成色如何，是否经受住疫情给餐饮行业带来的重大考验，展现出较好的投资价值呢？



双品牌驱动的餐饮行业领军者 刮起「极致性价比」之风



有关乡村基的故事，发端于1996年的重庆。联合创始人李红和张兴强抱着为顾客提供好吃不贵、极具性价比的美食这一简单心愿，开设了第一家餐厅。至今，公司已晋身为中国最大的中式快餐集团之一，截至2021年9月30日，共有1,145家直营餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年连锁餐厅数量及所得收入计算，乡村基是中国最大的直营中式快餐集团。按2019年1月至2021年9月的连锁餐厅数量增长计算，是中国前五大直营中式快餐集团中增速最快的快餐集团，增长率达到79.5%，扩张速度可谓惊人，且始终保持领先优势。



逐步发展壮大的乡村基，长期坚持「好吃不贵」的经营理念。什么是「好吃不贵」？乡村基给出的答案是为顾客提供「极致性价比」的品质美食。关于「极致性价比」，还给出了一个公式：极致性价比 = 现炒现制的美味菜肴+合理的价格。



凭借在运营中式快餐餐厅方面逾25年的深耕经营，乡村基积累了丰富的经验与资源，建立起「乡村基」与「大米先生」两大品牌体系，彼此各具特色又交相辉映，共同奠定了乡村基中式快餐主营业务的基石。



主打品牌一：乡村基，创立于1996年。作为集团旗下首个品牌，乡村基餐厅通过现炒现制，幷采用精心挑选的食材，提供融合了麻辣酸甜鲜香、口味丰富的经典川菜。截至2021年9月30日，乡村基餐厅在全国共602家，绝大部分位于重庆及四川，在重庆和四川分别有343家及222家餐厅。



主打品牌二：大米先生，创立于2011年。以大都市的中央商务区为起点，大米先生将足迹扩展到全国，餐厅主要采用品质食材现炒现制广受欢迎的各式当地美食，如湖南、江浙和广东风味，幷将称菜（而非按菜品收费）模式及小碗菜（相对于整份主菜）模式引入至业务中。截至2021年9月30日，全国共有543家大米先生餐厅，分布在湖北、湖南、四川、重庆和上海等地。



一方面，「极致性价比」的优质菜式，革新了传统快餐店用餐体验；另一方面，卓越的品牌管理及运营能力，打造出了可快速扩展的高度标准化的业务模式。双品牌强力驱动之下，于2019年1月至2021年9月，乡村基的直营餐厅数目由638间增至1,145间，业务发展势头十分可观。



争霸“红海”中式快餐店市场 市场份额稳居第一



在中国的快餐店市场上，中式快餐店市场占据着主导地位，按收益计算，由2016年至2020年，市场份额超过70.0%。通常而言，中式快餐店一般有数量较大的SKU，口味丰富，广受消费者的欢迎。由2020年至2025年，该市场预期以约14.0%的复合年增长率增长，于2025年达到人民币12,685亿元，保持较快增速。



随着烹饪技术及餐厅管理的发展，自2016年以来，中餐标准化程度在很大程度得到提升。直营连锁中式快餐店在2016年至2019年的增长率在中式快餐店这一细分市场中最高，达15.0%，并预期进一步在2020年至2025年将以16.9%的复合年增长率保持增长趋势，达到人民币1,023亿元。



然而，中式快餐店市场素来是一个厮杀相当激烈的“红海”市场。由于快餐店是快速服务性质，要实现一致性是件极具挑战性的事情。况且，整个行业还面临着性价比、氛围及服务、地点选择、高质量食材的稳定供应及训练有素的雇员的可用性等方面的挑战，要想在高度分散的市场中杀出一条血路，难度可想而知。



乡村基偏偏做到了，且做到了细分行业龙头的位置，成效值得肯定。按连锁餐厅所得收入计，乡村基2020年占据6.8%的市场份额，排名第一。



可支配收入、消费及城镇化率的日益提升，外出就餐文化及快节奏生活方式的渐趋普及，产品创新和服务模式升级，性价比及连锁餐厅强大增长潜力，都将是推动乡村基以至中国快餐店行业未来增长预期的因素。



走出疫情阴霾业绩稳健增长



餐饮业是受疫情波及最为深广的行业之一，乡村基也不例外，这在其财务数据方面体现明显。但对深陷疫情影响中的餐饮企业来讲，如何应对疫情带来的风险和压力，迎难而上，彰显经营韧性，则是衡量一个优质企业的重要标尺。



2020年，COVID-19疫情的爆发以及政府为防止疫情扩散而采取的措施，对乡村基的业务造成了一定影响，收入由2019年的人民币32.57亿元小幅下降至2020年的人民币31.61亿元。 2021年，随着中国疫情缓和，则迎来强劲的反弹。截至2021年9月30日止的九个月，餐厅净增176家，同期收入达到人民币34.24亿元，较2020年同期增长56.4%。同期，净利润达到人民币1.63亿元。



从收入来源来看，餐厅经营为乡村基贡献了大部分收入。餐厅业务和外卖业务为两大主要业务模块，截至2021年9月30日止九个月，分别取得收入约人民币22.56亿元、11.64亿元，占总收入的比重为65.9%、34.0%。同期，乡村基品牌餐厅和大米先生品牌餐厅的收入分别为人民币18.49亿元、15.70亿元，各自占比54.1%、45.9%，可以说是接近平分秋色。



此外，乡村基的现金流状况也保持良好。截至2019年、2020年12月31日止两个年度，以及截至2020年、2021年09月30日止九个月，经营活动所产生的现金净额分别为人民币5.11亿元、5.57亿元、4.20亿元、5.70亿元，同比持续增加。



如今，直营中式快餐龙头乡村基已经踏出赴港上市的第一步，随着IPO进程的推进，未来进一步拓展餐厅网路，深化现有市场渗透，扩大地理覆盖范围和多元化经营管道，推进菜品创新及提升用餐体验，通过数字化及智能化提升整体运营效率，等等，将更值得投资者持续关注。



来源: 彭博直通车



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