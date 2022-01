香港航天科技暂定7月发射两颗卫星 计划年内共发射25颗卫星

香港, 2022年1月28日 - (亚太商讯) - 香港航天科技集团有限公司(「香港航天科技」或「集团」)(股票编号:1725.HK)欣然宣布,将于2022年第三季度内发射「金紫荆星座」项目内的另两颗卫星,进一步为香港社会经济发展开拓新产业路径,推动全球航天事业蓬勃发展进入快车道。



集团旗下深圳港航科与中国长城工业订立第二份确认书。为编成「金紫荆星座」,集团计划年内再发射25颗卫星,当中计划2022年第三季度内发射名为「金紫荆卫星三号」及「金紫荆卫星四号」2颗卫星,时间暂定为2022年7月。集团已分别于2021年4月、10月和12月成功发5五颗卫星,包括「金紫荆卫星一号( 01星 )」、「金紫荆卫星一号( 02星 )」、「金紫荆卫星二号」、「金紫荆卫星五号」及「金紫荆卫星一号( 03星 )‧聚划算号」。 「金紫荆星座」项目融合光学遥感与合成孔径雷达,完整覆盖粤港澳大湾区11个城市群,能全天候提供航天大数据、图像及视频,建立不受天气状况影响的动态监测服务系统。与此同时,「金紫荆星座」更能建立即时卫星通讯与导航需求牵引下的区域动态监测专项应用与服务,为用户提供智慧城市整体解决方案,以助力城市实现精细化管理和生态环境建设的全周期监测。



香港航天科技联席主席兼行政总裁文壹川先生表示,「集团将于本年度内进一步发射卫星,将提供更多航天数据以及提升接收航天数据的速度,以提高『金紫荆星座』项目卫星数据接收及应用服务数量及质量,继而促进与遥感数据处理相关的各类工商业活动、软件开发及其他香港专业增值服务的发展,并推动粤港澳大湾区航天业的发展。」



集团卫星基础产业三大核心板块中,卫星制造方面,卫星制造一期于2021年8月开建,约190,000平方英呎;预计2022年4月投入使用,年产30-60颗光学卫星、雷达卫星及通讯卫星,并提供光学通讯载荷设计及整星制造服务;卫星测运控方面,卫星测运控一期将于2022年4月建成,覆盖半径为1000公里的全球商业卫星地面服务。



关于香港航天科技集团有限公司



香港航天科技集团(HKATG)依托香港国际化中心地位与WTO四个独立关税区之一的产业优势,以卫星基础产业及卫星数据应用为核心,形成服务商业航天的上下游产业生态圈,推动香港再工业化进程,为香港社会经济的发展开拓新的产业路径,推动全球航天事业蓬勃发展进入快车道。集团聚焦卫星基础产业,包括:1) 卫星制造、2) 卫星发射,和3) 卫星测运控,以及卫星应用产业,以「金紫荆星座」作为主卫星群。



港航科(深圳)空间技术有限公司是香港航天科技集团在内地唯一授权的对接机构,主要业务范围包括空间机器人的技术开发、销售与租赁,空间技术解决方案的设计以及网路资讯技术开发等。港航科(深圳)空间技术有限公司是香港航天科技集团的全资子公司。



