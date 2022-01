Friday, 28 January 2022, 15:09 HKT/SGT Share: 国美零售线下网络变革 加速新零售业务扩张

香港, 2022年1月28日 - (亚太商讯) - 国美零售(493)近期接连公布多个关于财务及业务发展的信息,其中值得关注的是公司的资产负债结构得到了持续优化,目前已下降到80%以下。同时,国美零售已全部偿还到期的首批2016年国内债券;经营现金流去年下半年为正,管理层预期这一指标在2022年也会保持正向。



此外,国美电器亦发布了国美零售的非执行董事黄秀虹兼任国美零售旗下国美电器董事长。据了解,此次人事调动是为了配合国美零售线下门店网络的变革拓展。国美电器营运多年,业务基础良好,管理团队成熟稳定,而黄女士此前也曾出任职过国美电器,熟悉公司的日常营运,且拥有丰富的家电行业运营经验,不仅体现了集团对国美电器发展的重视和支持,亦预期将有利于国美电器的未来经营及发展规划,并进一步加速线下门店网络的变革拓展。



事实上,在国美六大平台的赋能下,国美零售的业务自去年年底以来已呈显著的增长,国美电器亦已进入模式升级的阶段,尤其对于有精品展示需求的厂商品牌,通过线下门店变革成为展厅,不但能够快速实现全国性的精品展示体验网络的搭建,全面提升展示质量和体验质量,更能助力品牌厂商通过场景营销和体验营销,大力促进销售,帮助厂商实现线下展示和覆盖成本的精益降本,实现和在线销售的无缝联通,是真正符合线下商业空间价值定位和O2O全场景销售消费的整体解决方案中,线下实体商业转型升级的必然方向,也是综合体现了国美既有优势和全零售战略新价值的国美方案。



随着「国美家」为代表的新店型推出,像国美电器、汽车、家居家装等都会线上线下进行展示体验,使线下形成了全品类、全零售的场景。通过线上线下的融合体,预期国美的获客成本将有望显著低,因此引流营销费用也可低于同行业,为国美、厂商的营销降本全面赋能。



门店展示收入预增 国美新零售引领线新模式

国美零售目前的定位是全零售生态共享平台,其中线下门店正在由传统的卖场转型为本地生活服务平台,具备展示体验及本地生活服务的多重功能,亦是新零售模式下全场景赋能厂商品牌的创新营销生态系统。这不但能够优化营销成本,降本增效,通过服务全链条,亦最终让消费者享受更好性价比的产品。再者,集成集约、互联互通、共享共建是全零售必由之路。



目前,线下门店收取的「展示费」是为了让入驻国美的线上及线下的厂商都能够线上平台及线下门店同时拥有双平台的展示空间和场景。国美现拥有4,000多家线下门店,且都进行了门店数智化升级,打造具有展示体验功能的门店之同时,可以为国美自营的产品及广大商家提供展示平台,顾客亦可在体验了商品后于不同渠道购买。目前多个品牌已与国美达成战略合作。



早前,公司管理层上周出席一个投资者论坛时,便公布了国美零售六大管理平台的最新业务运营关键数据,包括︰线下平台 - 国美电器去年12月当月销售额同比提升超40%;国美家拟签约项目83家,已签约项目8家,管理面积20万平方米,另有意向合作项目达316家。国美目前已同50%以上的主流供应商完成基于新模式的合同签约,预计今年一季度内将全部落实。



据了解,国美的「全零售生态共享平台」目前总SKU达180万,获客成本不到100元。反映聚合六大平台的新零售模式正发挥强大协同效益,有助未来进一步提升公司的盈利能力。事实上,通过生态构建、网络布局,「全零售生态共享平台」正快速进化, SKU数目从早前电器的3万发展到现在,高达几十倍的增长,同时获客成本较纯电商平台更低,直接参考传统电商巨头,根据《2021年中国电商SaaS行业研究报告》,阿里(9988)、京东(9618)和拼多多(PDD)的获客成本已提升至405、298、180元。



整体看下来,国美零售的经营面大幅向好,其全零售生态共享平台卓有成效,形成独特竞争优势,资产负债和现金流情况亦向好,业绩提速期已在眼前。





