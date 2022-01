Friday, 28 January 2022, 10:17 HKT/SGT Share: 汇森家居委任梁马利为独立非执行董事及企业管理核心成员

香港, 2022年1月28日 - (亚太商讯) - 汇森家居(02127.HK)发布公告,委任梁马利女士为公司独立非执行董事,同时梁女士亦获委任为公司审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、企业管治委员会及风险管理委员会的成员。



公告显示,梁马利女士现任汇亚基金管理有限公司董事会主席,主要负责汇亚基金的策略发展及业务管理,主要从事投资位于亚洲的不同投资组合公司,拥有超过20年亚太地区金融投资行业经验,并于2009年获评为中华十大才智人物之一。



据公开资料,梁女士还担任香港汇亚集团董事长,汇亚基金系其旗下公司,汇亚集团致力于在亚太地区进行风险投资和私募股权投资,于1989年底由两家历史悠久的亚洲风险投资管理公司合并成立,分别是新加坡腾达投资有限公司、香港科技投资有限公司,其中前者由新加坡发展银行和大众钢铁集团在1986年组建而成,后者则由亚洲风险投资先驱梁家锵博士和国际商界领袖冯国经博士共同创办。



自汇亚集团成立以来,梁马利一直担当决策层的角色,共参与了200多家公司的投资,帮助所投资的企业进行业务拓展,实施各项投融资计划,整合产业资源。此外,梁女士曾任台湾电视购物龙头——东森得易购董事长,拥有十几年丰富的跨境电商行业经验,在任期间大刀阔斧调整经营战略,给东森得易购带来决定性影响。



发展至今,汇亚集团在中国大陆、中国香港、美国、新加坡、东南亚和中国台湾地区投资近300家公司,投资领域覆盖消费、科技、信息技术、生命科学等行业,同时在跨国合资、收购重组等方面积累了深厚的经验,截至目前,汇亚集团投资企业中超70家已登陆资本市场。



有分析指出,汇森家居委任兼具丰富投资经验与跨境电商行业经验的资深人士担当独立非执行董事及企业管理核心成员,侧面反映出汇森家居中长期的发展战略,一方面持续优化、扩大板式家具及智能家居产品的商业化版图,另一方面借力资本市场触达全球投资者,加速企业的成长。





