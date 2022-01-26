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来源 Ebury 国际金融科技公司Ebury正式进军香港非银行贷款市场 目标瞄准面对信贷短缺的进出口中小企

香港, 2022年1月27日 - (亚太商讯) - 为中小企提供跨境融资的国际非银行领导者Ebury进军香港的非银行贷款市场，向面对信贷短缺的中小型企业提供贸易融资。



Ebury今天宣布进军大型银行和香港的非银行机构的贷款市场，中小企就其应付款项提供无抵押贸易融资，每名客户的最高信贷额可达到500万美元。



估值超过10亿美元的Ebury是一间独角兽企业，在欧洲、中东、北美和加拿大设有办事处。目前在亚洲区扩展业务的该公司，于2019年开始向香港中小企提供外汇及风险管理解决方案。



该国际金融科技公司通过一流平台提供130多种货币的外汇及贸易融资，并连系其遍布20个国家的办事处。该公司最近推出了跨境运费和广告费用融资服务予在互联网进行买卖的电子商务企业。



Ebury香港区经理Liam Thomas表示，由于繁复的程序、严格的制度和贷方的复杂要求，许多香港中小型企业现正面对筹措资金的困难，尤其是收入和现金流量不稳定的企业。中小企业的贸易融资申请经常被拒绝，导致全球贸易融资缺口，而亚洲开发银行估计全球贸易融资缺口持续维持约1.5万亿美元。



「从Ebury贸易融资产品的特点，可以说是香港市场上最好的，所以甚具竞争力。Ebury为客户提供一个易用的在线平台，完全透明的成本，除了信用卡利息之外，绝对不收取其他费用。相比之下，竞争对手通常会收取预付、提取费用或使用费。 此外，我们的应付融资额度提供长达 150 天的还款期，远长于行业标准的 90-120 天。



「我们的客户越来越着重电商业务，并寻求更灵活的营运资金解决方案。我们的贸易融资产品可以帮助他们支付广告和运费，而传统贷方通常无法以成本有效的方式为这些融资，在较为传统和昂贵的途径以外一般难以获得融资。简单说，您可以将 Ebury 贸易融资用于更长的时间和更多的事情，而无需为资产负债表或货物提供担保。」



总部位于澳大利亚的 Ebury 亚太区董事总经理 Rick Roache 表示，由于Ebury的贸易融资产品切合香港客户的需要，所以预计在香港的贷款业务将快速增长，面对强劲的需求。



他又说，「根据其他类似市场的经验，贷款业务的增长会逐步加快。在澳洲，单在2021年就增加了300％以上，而大多数客户正使用它为进入北亚供应链提供资金。此次香港贸易融资启动是我们区域增长战略的重要部分。 一旦该业务成立，它将成为 Ebury 进入中国大陆的跳板。」



要了解有关Ebury的详情，请浏览Ebury Hong Kong https://en.ebury.hk/.



关于Ebury：

Ebury 为全球大型和中型企业提供超过130种货币的国际货币兑换、风险管理和贷款服务。 Ebury成立于2009年，总部设于伦敦，因应客户的需要和目标，迄今已为超过24,000名客户提供量身定制的解决方案，帮助他们管理外汇风险、增长意向和国际支付要求。 Ebury Hong Kong是香港海关授权的认可金钱服务经营者。金钱服务经营者牌照允许Ebury Hong Kong 以牌照号码18-09-02555进行汇款和货币兑换服务。 Ebury根据英国数据保护法向资讯专员办公室注册（注册号 ZA345828）。





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