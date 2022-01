Wednesday, 26 January 2022, 14:36 HKT/SGT Share: “AI+制造第一股”年前来港!李开复的创新奇智释放长期投资潜力

香港, 2022年1月26日 - (亚太商讯) - 2022农历春节前夕,香港IPO市场将迎来“AI+制造第一股”——青岛创新奇智科技集团(“创新奇智”,股票代码:2121.HK)的登陆。创新奇智定于1月27日在港交所主板挂牌上市,最终发售价为26.30港元。



本次赴港IPO,创新奇智引入软银集团旗下的SVF II ZEAL和Laurion Capital Master Fund作为基石投资者。软银为首加注基石,表明了国际知名IT产业风投机对创新奇智发展前景的看好,也有助于进一步增强市场信心。



研发实力处第一梯队 构筑强大竞争壁垒



创新奇智是中国制造业 AI 解决方案市场最大的AI 技术驱动型解决方案供应商,由著名企业家、“创新工厂”董事长李开复创立。在成立不到四年的时间裡,创新奇智基于对行业场景的洞察,开发出AI技术并提供制造业、金融服务业及其他行业的AI产品及解决方案,在中国企业AI解决方案行业建立自身的品牌。



据了解,针对实际痛点,创新奇智开发了适合行业实际应用的AI原创技术,特别是关于少样本学习、零样本实例分割等的研究,致力于打破样本数据量对深度学习技术的制约,在传统制造业等样本普遍缺失的场景和领域具有高度实用价值,研究成果被ECCV、CVPR等国际知名协会所认可。



依托计算机视觉及其不断释放的技术潜力,目前,创新奇智已独立开发了三大专有AI平台:创新奇智ManuVision(机器视觉智能平台)、 MatrixVision (边缘视频智能平台)和Orion(分布式机器学习平台),成为中国九家具备专有深度学习平台的公司之一。据悉,创新奇智以三大AI平台作为底层AI基础设施,持续积累AI技术资产,并将这些高度凝炼、低耦合及可复用性质的技术资産沉淀成资产池,构成强大的竞争壁垒,从而形成了创新奇智宽广的护城河优势。



此外,创新奇智还荣获了MIT全球最聪明公司50、英国《金融时报》最具创新企业、2020CB Insights AI100、《Fast Company》中国最佳创新公司50、中国人工智能産业独角兽Top50等殊荣。未来,以科技实力为引擎的创新奇智还将以全球发售所得款项的45%用于提高研发能力,从而进一步迸发出强劲活力。



掘金“AI+制造”黄金赛道 巩固市场龙头地位



近日,工业和信息化部等联合发布《“十四五”智能制造发展规划》,将智能制造发展作为建设制造强国的主要方向。另外,在“新基建”推动下,人工智能与传统企业的融合备受关注。对此,创新奇智积极开拓“AI+制造”蓝海市场,持续巩固其行业领先地位。



据悉,创新奇智将AI能力通过其智能制造系统注入制造企业的日常运营中,为钢铁冶金、能源电力、汽车装备、OLED面板半导体等垂直领域的客户提供基于人工智能的丰富的产品及解决方案。该方案可透过客户业务运营及信息管理的智能化转型优化业务或生产流程,降低成本,提高营运效率,从而帮助其实现智能化转型。



顺应“AI+制造”行业的时代变革东风,创新奇智成功驶入成长快车道,业绩潜力加速释放,收入规模也呈现出跨越式增长。招股书披露,目前,“AI+制造”已成公司第一大收入来源行业,截至2021年前九月,创新奇智来自制造业的营收为人民币2.81亿元,约占总收入比重的50.8%。制造业的客户数量自2018年的16名大幅增加至2020年的93名。



作为变革型技术,“AI+”已经在国内催生了巨大的市场价值。而创新奇智作为真正通过核心技术和全面解决方案能力,赋能实体产业高效运行的AI企业,长期价值释放的空间更大。



未来,在行业发展和政策利好的双重推动下,创新奇智将继续发挥其在创新、行业洞见等方面的独到能力,形成先发优势的正向循环。成功登陆香港市场后,创新奇智将以国内“AI+制造第一股”的稀缺标的属性,吸引广大投资者的关注,未来发展将势如破竹。





