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来源 Global X Global X ETFs：估值、基本因素及质素将是2022年投资组合部署的关键

香港, 2022年1月24日 - (亚太商讯) - 全球领先的交易所买卖基金 （ETF） 发行商Global X ETFs今日发布2022年的全球市场展望。 Global X ETFs预计，随着市场流动性见顶，各地市场在2022年将更关注基本因素，从而更谨慎选股。 另一方面，多项颠覆性技术的融合带来了前所未有的投资机遇，包括机器人与人工智能、出行、数字经济以及区块链等投资主题。



美国联储局关于通胀预期的最新指引及观点，缩减资产购买的规模及加息的速度与轨迹，将主导股票及固定收益市场走势。 在2022年年中供应链恢复正常之前，通胀可能会一直维持高企。



变种病毒Omicron为抗疫工作增添压力，并可能在短期内主导市场情绪。 与Omicron相关的风险或有助抑制通胀中的需求驱动部分，但同时亦令供应链问题恶化。



Global X ETFs首席投资总监Jon Maier表示：「收益型投资者应为持续上升的利率及通胀做好准备，这种情况下存续期较短的资产及实质资产将更具吸引力。 股票市场方面，投资者在2022年将倾向更谨慎选股，重点关注估值、基本因素及质素。」



Global X ETFs研究及策略主管Jay Jacobs表示：「在劳动力成本上升及供应链持续受压的刺激下，机械人及人工智慧等颠覆性行业发展可能在2022年迎来转捩点。 与此同时，元宇宙概念兴起及新世代消费者的特有偏好，正在迅速改变我们的生活、消费、出行模式，以及在数字经济下对沉浸式体验的需求。」



Global X ETFs发布标志性研究报告 《绘制颠覆蓝图》（Charting Disruption）（ https://tinyurl.com/2p87w2mu ），旨在帮助投资者驾驭日新月异的市场格局。 报告中阐述2022年及往后最为关键的发展趋势，为投资者揭示正在加速发展的投资主题以及相关的长期投资机会。



关键主题洞见如下：



-- 机械人与人工智能：随着企业寻求加速发展制造及物流上的自动化流程，工业机械人行业规模预料将从2020年的160亿美元，增加一倍以上至2030年的370亿美元。



-- 区块链：随着数字货币应用范围扩大，其总市值或于2030年增加两倍以上，达到10万亿美元。



-- 出行：受惠于美国《基础设施投资及就业法案》的实施，国内电动汽车充电站的数量可能增加7倍以上，解决消费者对电动汽车的三大顾虑中的两个：对续航里程及充电问题的忧虑。



-- 数字经济：在不断增加的使用案例、内容及技术进步的推动下，目前仍属于相对细分市场的扩增实境（AR）、虚拟现实（VR）及混合实境（MR）产品的市场规模，可望在2024年底或之前增长9.6倍，达到2,960亿美元以上。



关于未来资产环球投资集团

未来资产环球投资集团（「本集团」）是一间资产管理公司，截至2021年12月底，资产管理规模逾2,360亿美元。 本集团提供多种投资产品，包括互惠基金、交易所买卖基金（ETF）和另类投资产品。 本集团在全球设有14个办事处，拥有超过1,000名员工，其中包括200名投资专业人士。



本集团的全球ETF平台在拥有超过396只ETF，产品阵容庞大，可为投资者提供优质、高成本效益的投资产品，捕捉全球市场的新兴投资主题及颠覆性科技。 本集团管理的ETF资产总额达858亿美元，并在巴西、加拿大、哥伦比亚、香港、印度、日本、韩国、英国和美国上市。



关于Global X ETFs

Global X ETFs于2008年成立。 十多年以来，我们的使命是为投资者提供前所未有及明智的投资方案。 我们的产品阵容包括90只ETF投资策略，资产管理规模超过400亿美元。 我们以主题式增长、收入及投资于国际市场的ETF见称。 同时，我们更提供核心、商品及Alpha等的基金，以满足更广泛的投资目标。



Global X为未来资产的成员之一，未来资产作为环球金融服务的领先企业，资产管理规模超过6200亿美元，并在美国、巴西、加拿大、哥伦比亚、香港、印度、日本、韩国上市，ETF资产总额超过700亿美元。



未来资产环球投资香港网站（ 英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/



Global X ETFs 香港网站：https://www.globalxetfs.com.hk/cn/



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