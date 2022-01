Monday, 24 January 2022, 11:45 HKT/SGT Share: 中环京东携手互利共赢,把握市场新机遇

香港, 2022年1月24日 - (亚太商讯) - 中环控股集团有限公司1月19日晚8点发布公告称,集团旗下全资子公司中环力量与京东东方发展(京东集团附属公司)已共同在香港设立合资公司,名为京中环置业有限公司(合资公司)。



消息发布后,二级市场上中环控股的表现相当突出,截至发稿,股价报10.38港元,涨幅12.1%,最新市值110亿港元。



多元推发展,合作促转型。中环控股集团现已成长为建筑及建材配送,地产开发,智慧物流,物业服务,餐饮供应链及健康与医疗六大产业于一体的多元化集团公司。



中环控股集团通过与京东建立的产业合作亲密关系,将深入地发展智慧物流、物流总部孵化、云商、云仓、农村电商、冷链及孵化配套,以数字化转型加速集团现代化水平。



挖掘新“动能”,发展新机会。在中环控股(1735.HK)2021年中报里董事曾提出过,该集团在香港所经营的建筑业务环境已变得困难,目前所需要应对的挑战包括投标价格偏低、成本增加以及香港市场的有限性。未来,集团将审慎管理香港的建筑业务,评估业务发展机会,以多元化收入来源减少香港市场潜在的不确定性风险。



内地电商物流行业龙头企业京东,其作为互联网科技企业的代表在全球更是加家喻户晓,公司的战略布局更是全面开放物流,帮助中国商家降低供应链成本,提升流通效率,而这一战略思想无疑与中环控股是十分匹配的。尤其是京东特有的智能供应链系统已经实现了物流、科技、零售等领域的梦幻联动。与京东“牵手”对于中环控股集团来说,不管是在平台还是资源上,都对香港市场的开拓将有更大的进展,本次的战略合作也将使双方发挥彼此的优势,通过提供规范管理、技术指导、物业服务、业务合作、资金帮助等支持,协助合作伙伴发展壮大。



锦上又添花,赋能深发展。这一次对于两个公司来说并非是首次合作,早在去年11月,双方就已经有过“双向奔赴”,公司与京东集团旗下子集团京东产发成为了咱战略伙伴。



中环控股董事长余竹云在当时的签约仪式上表示,双方将通过落实具体的实施项目,在物流仓储开发、产业地产开发等方面展开深入地合作,中环控股将借助京东产业整合服务能力,共同探索文化旅游、保健农业、大健康、新基建设施及创新业务,开拓物流、健康即医疗等业务新经济增长点,实现产业结构的调整优化,探索新形势下企业转型升级之路,携手拓展华东区域等国内市场。



港股启高开,盈利显效应。获悉,近日公司成立合资公司消息一发布,恒生指数开盘涨135.3点或0.56%,报2423.1点,而早盘高开4.75%,中环股份(1735.HK)报9.7港元,创其上市以来新高,向百亿大关迈进,为投资者创造了丰富的相对收益。市值的稳健增长也凸显了广大投资者对中环控股经营能力和发展前景的信赖,以及对中环控股发展战略的认可。



回溯2021年中环控股中期财报,其上半年共收益3.13亿港元,较上一年度净增289.8%。分解业务,建筑工程部分由于开发驱动新工程,收益净增加26.5百万港元;物业管理收益增加19.0百万港元;建筑材料销量猛增,带动年度收益增加至129.5百万港元,较去年同期增幅超过10倍,其盈利效应有目共睹!而餐饮供应链体系更是实现了从无到有地突破性增长,盈利效应达到27.5百万港元;来自智能物流及资讯系统的收入也有所增长,多轮驱动的创收模式已逐渐形成规模效应。



多级突破,产业链拉动新增张。中环控股2021年上半年毛利1689万港元,同比增加29120%毛利率也从去年的0.07%上到了5.4%,横纵分析,其中主要是中国建筑工程、餐饮供应链业务及健康医疗业务的高利润率拉动了新增长,可见公司的发展空间还很大,目前的发展趋势也是非常看好的。



从核心财务数据的变动来看,中环控股的多元化成效已在财报中有所体现,公司投资价值正愈发凸显。进一步而言,除了原有建筑及地产板块中环控股业绩激增主要来源于物业管理、餐饮供应链和健康及医疗业务等三大业务,且其他各板块均取得令人满意的表现。新培育的物业管理, 餐饮供应链和健康及医疗业务业务期内收入分别为1899万港元、2747.7万港元及3691万港币,可见其强劲的创收能力。而毛利率上升,主要得益于餐饮供应链业务以及健康及医疗业务的利润率较高。



多元化创收成果已现,中环控股业务发展逻辑得到验证,也为公司继续在业务拓展道路上稳步前行。









