艾伯科技与广西鸿盈达电子订立购销合同

香港, 2022年1月24日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:2708.HK)欣然宣布,集团附属公司深圳市艾伯电子有限公司(「艾伯电子」),就广西鸿盈达电子科技有限公司(「广西鸿盈达电子」)购买艾伯电子14吋国产笔记本电脑、一体机电脑及迷你主机电脑产品及相关事宜,与广西鸿盈达电子签订购销合同。



根据购销合同,广西鸿盈达电子购买艾伯电子纯国产化14吋GK140笔记本电脑10,050台、24吋一体机电脑及M1迷你主机电脑共150台,总价为人民币5,180.5万元;合同产品的质保期为一年,而艾伯电子亦会为广西鸿盈达电子提供产品的终身技术服务。



纯国产化GK140笔记本电脑是艾伯科技悉心打造的、全部采用国产化的CPU、硬盘等零部件、国产化操作系统软件的笔记本电脑产品(信创产品),设计开发期长达一年。该产品软硬件应用国内最先进科技,整机采用全金属外壳,窄边框设计,厚度和重量分别仅有15.6mm和1.4kg,是目前国内最轻、最薄的纯国产化笔记本电脑,走在行业先端。该产品成功获得麒麟操作系统的NeoCertify认证,并完成了相关兼容性测试,能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求,满足党政和金融、电力、能源、通信、教育、医疗、交通及公共事业(即信创2+8)等行业用户的关键性应用需求。



管理层认为,是次合作对于集团未来的业务发展意义重大,标志着由集团设计开发的纯国产化笔记本电脑正式走向市场,并获得了广泛认可,是集团成功迈入万亿级别的信创产业市场的重要里程碑。自2020年以来,集团敏锐捕捉到信创产业的发展机遇,适时优化战略布局,延揽行业精英加大资源投入,开发纯国产化笔记本电脑等信创产品,目前已取得显著成果,一系列纯国产化笔记本电脑、行业移动终端等信创产品相继开发成功。集团信创产品推向市场后,广受客户关注,市场反响热烈。从今年开始,集团在不断完善产品的基础上,将倾斜资源加大信创产品的市场宣传推广力度,广泛联合产业合作伙伴,全面推动集团信创产品落地销售,共同加快国产化替代在各行业的迅速普及推广。



2021年被认为是国内信创产业的落地元年,从今年开始的未来三到五年,信创产业将迎来黄金发展期。中国IT产业,将在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域,迎来前所未有的国产替代潮。随着国产化替代的刚性需求不断上升,全国各地的信创项目开始大面积铺开,未来有望发展至十万亿级别,市场规模巨大,当中台式电脑、笔记本电脑、行业移动终端等信创国产化替代亦有望发展为「万亿级市场」。为积极把握市场缺口和前所未有的市场机遇,集团将继续大力推动信创产业发展和产品研发,加快相关业务的发展步伐,务求优化信息技术产业链,致力为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。



广西鸿盈达电子背景雄厚,多年来深耕广西科技市场,与各级机构有良好的沟通渠道;其业务涵盖矿业、环保、信息化等不同行业,成功与中国台湾及东盟地区建立深度合作关系,持续协助推动相关市场发展。



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代号:2708.HK)是行业领先的产业数字化解决方案企业,专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案,业务主要分为四个类型,包括(i)智能终端产品销售;(ii)系统集成;(iii)软件开发;及(iv)系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年,客户来自中国公营及私营界别,如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



