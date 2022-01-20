Friday, 21 January 2022, 19:37 HKT/SGT Share:

来源 LBS Communications Consulting Limited 由达博思、新盛控股及Mileage Singapore共同举办2022年香港首个SPAC及元宇宙在线投资论坛 来自机构投资、初创企业及上市企业之参会反应热烈

为2022全新投资领域打开新角度

香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 大中华地区具全球影响力的专业策略导向型投资者关系顾问公司达博思(Leverage Big Strategies)传讯顾问有限公司（「达博思」 或 「LBS Leverage Big Strategies Communications Consulting Limited」）联合新盛控股（New Vision Holdings Limited）及新加坡Mileage Communications于1月20日成功共同举办香港首个在线投资论坛「投资创新建设理想国度——由SPAC到元宇宙」，应用虚拟论坛及展厅平台与逾20位行业领袖及专业机构投资者共同解析美国、香港及新加坡的特殊目的收购公司（「SPAC」）上市概览，探讨元宇宙中数字资产投资的致胜策略，虚拟论坛及展厅平台实时反馈的投资者参会人数可见，投资者参会反应热烈，盛况空前。是次论坛亦获富途作为平台合作伙伴，以及经济一周作为媒体合作伙伴全力支持。



论坛当日，达博思邀请到多位演讲嘉宾透过多元细分话题解构两大炙手可热的资本市场热话──SPAC及元宇宙的市场发展。上午时段，A SPAC (Holdings) Group Corp.首席执行官曾思维先生、Gibson Dunn合伙人Robson Lee先生、史蒂文森黄律师事务所合伙人曾浩贤先生剖析美国、香港及新加坡的SPAC上市机制与风险因素，木槿资本首席执行官蔡耀庭先生讲述了SPAC和De-SPAC过程中的投资者关系策略及成功的SPAC定位与投资策略。论坛下午时段，元宇宙投资策略作为重点议题，以太数据基金会亚太联合实验室技术总顾问雷志斌博士讲解实体经济驾驭虚拟现实浪潮的有效策略；Mura Capital创始人Gilbert Ng先生讲述虚拟市场的合规趋势及监管方向；NVC Media联合创始人罗柏聪先生介绍最前沿的虚拟发展动向—GameFi；以及Animoca Brands集团总裁欧阳杞浚先生分享了集团不仅限于最热门板块Sandbox的独特投资策略。



此外，论坛流程亦包括两场专题座谈会，座谈嘉宾向参会来宾解析SPAC及De-SPAC的团队组成，最大化投资者和初创企业投资回报的关键策略，以及元宇宙领域投资的致胜方针。座谈会嘉宾积极分享自身经验及独到见解，会议气氛热烈，吸引到逾300名专业投资者、机构投资者、上市公司高管及初创企业代表参会，更吸引到不少与会者于场外虚拟咖啡区轻松交流。



达博思传讯顾问有限公司董事总经理陈铠瑶女士表示：「元宇宙作为时下科技巨头、游戏公司争相开发的新兴领域，连国际知名运动品牌亦借机收购虚拟鞋品牌公司来此市场，元宇宙市场发展的的空间，无可避免地成为投资界的热议话题，同时香港交易所已正式实施SPAC上市机制，变相亦令不少新兴和创新产业公司可成为其中的并购目标，为不少有意踏足元宇宙的初创企业提供了多一种融资途径。达博思藉此市场趋势举办全港首个元宇宙在线论坛并邀请众多资深专家及投资者分享其自身经验及其前瞻视角下的第一手行业见解，为资本市场打造有效沟通平台，传播与时并进的投资信息，获得市场的高度认同。在资本市场多元发展的时代，我们乐见更多与资本市场及企业发展相关的机会，同时亦乐见具备潜质的初创公司或新兴行业的企业得到可持续发展的动力，实现多赢局面。」



「达博思作为是次元宇宙投资论坛的主办单位，经过过去11年的发展，将会延续其「Leverage Big Strategy」的宗旨及服务初心，紧贴客户战略并为其带来最大化效果，传承传统财经传讯和投资者关系服务，令遍及全球扩大的投资者网络都能了解到客户的最新动向之余，亦密切关注市场各种发展趋势，不断拓展业务及服务可覆盖范围，例如ESG可持续发展领域，致力发掘传统投资领域以外的新机遇，为客户创造更多与投资者的交流机会。随着全球经济已在后疫情时代快速复苏，达博思立足大中华区之余，亦冀藉此次论坛放眼其他国际市场，发展更多元的信息传播渠道。」



SPAC主题特邀嘉宾：

-- 曾思维先生，A SPAC (Holdings) Group Corp.首席执行官

-- Robson Lee先生，Gibson Dunn（新加坡）合伙人

-- 曾浩贤先生， 史蒂文森黄律师事务所合伙人

-- 蔡耀庭先生， 木槿资本首席执行官

-- 陈嘉梁先生， CFO Centre大中华区总裁



元宇宙数字资产配置策略主题特邀嘉宾

-- 欧阳杞浚先生，Animoca Brands集团总裁

-- Ben Caselin先生，Atom Asset Exchange（AAX）研究与策略主管

-- 吴雨壕先生， Huobi Global大客户亚太区负责人

-- 王华先生， 易方资本创办人及投资总监

-- 雷志斌博士，以太数据基金会亚太联合实验室技术总顾问

-- 王川先生， 新盛首席产品官兼投资经理

-- Gilbert Ng先生， Mura Capital创始人（资深加密货币法律顾问）

-- 罗柏聪先生， NVC Media联合创始人



香港独角兽及初创企业代表

-- 铠耀生物医药科技 – 公共卫生和传染病控制

-- 精锐动力科技 – 全球自动化机器人技术和Saas平台

-- Prenetics – 全球大型诊断和基因检测公司，拥有超过700名员工的专业团队，于九个地点开展业务，并将在与Adrian Cheng所创立的SPAC公司Artisan Acquisition合并后于纳斯达克上市

-- 爱回收 – 透过人工智能和大数据分析，最大限度地提高回收业务的覆盖率和效率

-- ESG Growth – 香港首创企业内部ESG数据管理SaaS平台

-- Neufast – 在数据科学、人才招聘和I/O心理学领域拥有50年经验的多语种人工智能视频面试云解决方案提供商

-- Digit Sense – 具有全球影响力的数字化转型整体解决方案提供商



数字资产投资公司代表

-- 新盛控股 – 一站式数字资产平台，涵盖经纪、基金管理、金融科技交易解决方案和风险投资机会

-- NVC – 开拓GameFi领域投资机会的媒体平台

-- Animoca Brands – 全球知名的Sandbox游戏母公司，拥有种类繁多的区块链游戏，并投资了超过150间与NFT相关的区块链公司

-- Huobi Global – 全球领先的加密货币交易所，为超过170个国家及地区的数千万用户提供数字资产管理服务

-- 火币科技 – 为全球专业个人和机构投资者提供合规、安全和可靠的虚拟资产服务的领先供货商

-- AAX – 首个采用伦敦证券交易所集团技术为全球用户提供服务的无边界交易所，提供高收益的理财产品、逾100种币币交易、高流动性的合约市场、主流币定期折扣以及多种入金渠道

-- 以太数据 – 基于以太坊智能合约和磁盘存储银行（DSB）分布式存储技术的去中心化通用计算系统



更多论坛信息，请浏览 www.lbs-forum.com



关于达博思传讯顾问有限公司

LBS Leverage Big Strategies Communications Consulting Limited

达博思传讯顾问有限公司作为全球公共关系网络PRGN成员，是一家策略顾问公司，立足于香港、深圳、上海和北京。我们在投资者及财经传讯领域有超过二十年的丰富经验，致力于将我们的专业能力拓展到可持续发展的投资者关系中，为客户带来改变，与客户携手共创美好世界。我们提供定制化的策略及服务，在客户及其持份者之间扮演桥梁的角色，以维系彼此紧密而互惠互利的关系。我们的客户群广泛，覆盖电力及公共事业、医疗、电讯及科技、零售及消费、金属及资源、教育及培训、酒店餐饮及旅游等不同行业。我们时刻心系客户，维系客户的价值和品牌。客户对我们的信任就是我们最大的得着。







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