创新奇智香港招股进行中 奋力冲刺“AI+制造”第一股

香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 青岛创新奇智科技集团股份有限公司(以下简称“创新奇智”)于昨日在香港正式启动招股,这标志著中国快速发展的企业AI解决方案提供商——创新奇智离IPO只差临门一脚,即将叩开港股市场的大门。



据悉,创新奇智自成立以来,致力于利用前沿的AI技术提供AI相关产品及定制的商业解决方案,使客户能够提高运营效率及商业价值,并实现数字化转型,在中国企业AI解决方案行业取得了令人瞩目的成绩。根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,以收入计,创新奇智为中国企业级AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案供应商、中国制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型解决方案供应商。



AI大咖李开复任董事长 软银加注基石高度看好



创新奇智拥有一个富有企业服务经验及行业洞见的管理团队,董事长为在人工智慧界赫赫有名的李开复博士,其在美国哥伦比亚大学取得计算机科学学士学位,并以最高荣誉获得卡耐基梅隆大学博士学位。



李开复博士曾任谷歌中国全球副总裁兼大中华区总裁及微软、SGI及苹果的高管,于2009年创立Sinovation Ventures Group(创新工厂),开辟中国风险投资和创业的一个新模式。此外,李开复博士还是世界经济论坛第四次工业革命中心的人工智能委员会联席主席,并于2013年被《时代》杂志评选为年度全球100位最具影响力人物之一。



得益于强大的研发能力与优秀的管理团队,此次IPO,创新奇智共引入两名基石重磅投资者:SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund,两名基石投资者同意认购至多2.04亿港元股份。其中,软银集团旗下的SVF II Zeal认购8379万~8698万港元股份,Laurion Capital Master Fund认购1500万美元股份。以软银为首的高质量基石投资者的认购,显示专业投资机构对于创新奇智发展前景的强烈看好,也极大增强了投资者对于公司未来上市表现的信心。



深耕“AI+制造”领域 研发实力强劲产品组合丰富



作为AI技术领域的先行者,创新奇智拥有丰富的AI产品及解决方案组合,能够满足不同用户需求。该公司的ABS(资产解决方案)或RDP(快速部署产品)可根据客户要求应用于各种业务场景,或根据客户要求透过整合多个ABS、RDP模块进行适当定制,进而为客户开发出一整套产品及解决方案。



创新奇智的AI产品及解决方案可分为四个价值主题,即制造智能、边缘视觉、智能数据中心及智能数据治理。同时,亦为制造业提供整套AI产品及解决方案,即创新奇智智能制造系统(AIMS),旨在以精准高效的方式满足多样化的客户需求。



中国从制造大国正在坚定的迈向制造强国,人工智能在制造业企业的数字化转型中将发挥重要的作用。受惠于中国内地的新基建、《十四五智能制造发展规划》、专精特新等国家级产业政策红利,以及中国经济结构和劳动力结果的变化,中国制造业人工智能解决方案市场将迎来爆发式成长。据弗若斯特沙利文数据,预计到2025年,中国制造业的人工智能解决方案市场预计将达到约人民币649亿元。



AI+制造方面,创新奇智的AI产品及解决方案主要帮助客户优化业务或生产流程,降低成本,提高营运效率、生产灵活性及实现业务运营及信息管理的智能化转型;AI+金融服务方面, AI产品及解决方案应用于智能数据中心智能基础设施及运营、智能混合云管理及智能数据治理及应用,旨在帮助金融机构提升IT基础设施可靠性,进而加强市场竞争力;AI+其他行业方面,主要为该等行业的客户提供AI产品及解决方案以使彼等业务运营的若干方面自动化及优化信息管理。



此外,基于在深度学习领域的研究能力,创新奇智自主研发了专有AI平台,即ManuVision机器视觉智能平台、MatrixVision边缘视频智能平台和Orion分布式机器学习平台,强大的研发能力可以保证创新奇智运营及效率的根基,以及产品创新和服务能力。



业绩增长强劲 客户群庞大且多样化



雄厚的技术实力、多元化的服务组合及卓越的品牌优势,为创新奇智的业绩增长提供了有力保障。根据最新招股书,于2018年至2020年,该公司的收入分别为人民币0.37亿元、2.29亿元及4.62亿元,2018年至2020年的复合年增长率达252.5%;同期毛利润分别为人民币2339万元、7161万元及1.35亿元,2018年至2020年的复合年增长率为139.8%。2021年前三季度,实现营收5.53亿,同比增长85.8%,盈利前景长期看好。



与此同时,创新奇智于制造、金融服务及其他行业积累庞大而且多样化的客户群。招股书数据显示,该公司已经累计为400多家客户提供基于AI的产品及解决方案,客户总数目由2018年的50名增至2020年的157名,并自截至2020年9月30日止九个月的111名增加至2021年同期的130名。优质客户的数目自2019年的13名增加至2020年的23名,优质客户的收入贡献百分比自2019年的49.8%上升至2020年的82.5%,优质客户以金额计算的复购率为112.7%。翻倍高增的业绩,庞大而且多样化的客户群,为公司构筑起宽广的护城河壁垒。



获世界学术界及AI行业高度认可 未来成长空间可期



随着研发实力的逐步增厚及盈利能力的显著增长,创新奇智受到了世界学术界及AI行业的高度认可。截至最后实际可行日期,该公司已申请634项AI相关专利,成功注册了126项AI相关专利,其中发明专利79项。自2018年初以来,该公司已在5个知名国际计算机视觉竞赛中揽获冠军,多篇学术论文入选IEEE举办的CVPR、ECCV及IEEE出版的期刊等世界知名行业会议和期刊。



另据IDC发布的2021上半年人工智能市场份额报告,创新奇智在中国计算机视觉应用市场增速明显,跻身前5;机器学习平台市场份额位居第4的位置。公司还被研究机构Gartner列为全球机器视觉“Example Vendor”和人工智能计算机视觉“Cool Vendor”。



纵观全球人工智能、IT行业,中国的企业级AI解决方案市场预期仍有巨大的增长潜力。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年中国企业级AI解决方案市场的市场规模约达人民币1,394亿元,预计到2025年将达到约人民币8,366亿元,复合年增长率为43.1%。2020年,中国企业级AI市场约占整个AI市场的75.0%,预计到2025年将增至约80.0%,行业前景十分广阔。



创新奇智作为中国企业级AI解决方案行业的新锐力量,此次启动香港IPO,标志著公司进入一个全新的发展阶段。未来,凭藉全面的产品组合、卓越的研发能力及优异的业绩,创新奇智将持续受惠于行业的高景气度,可以预见,于港交所上市后,在资本市场的加持之下,有望“会挽雕弓如满月”,实现新一轮腾飞。





