数据表明，移卡列中国非银行独立二维码支付市场第一

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|Friday, 21 January 2022, 14:03 HKT/SGT
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香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 国内咨询机构易观分析近日发布《2021年中国产业支付专题分析》（下称”报告”）。报告指出，中国领先的基于支付的科技平台 — 移卡有限公司（简称”移卡”或”公司”）（股份代号：09923.HK）在交易规模、服务商户数等综合能力方面，位居中国非银行独立二维码支付服务市场第一。
据报告分析，基于移卡2021年中期业绩数据，移卡支付业务表现强劲，交易规模达人民币9904.1亿元，同比增长56.1%，其中基于应用程序的支付服务的支付交易规模同比增长72.9%，占比由2020年同期的55.8%增长至61.8%，在中国非银行独立二维码支付市场中排名第一。
报告另以移卡为例，指出中国产业支付发展策略及提升路径：以场景洞察为核心，生态链接及深度服务为根基，并总结支付机构向产业支付转型所需的四大能力：数据赋能、场景洞察、生态链接、深度服务。
报告认为，移卡基于赋能中小商户全面数字化为中心的生态化服务体系，一方面通过持续为中小商户和消费者提供有价值的服务，提升中小商户数字化水平，助力实体经济增长；另一方面，随着支付+数字商业生态系统价值的集中释放，打开移卡商业模式、产品、服务、技术创新的空间。其中，到店电商业务作为移卡最新核心战略，可高效覆用现有线上线下渠道能力、研发能力和营运能力，将进一步深化与商户及消费者的联系，具备强劲增长潜力。
关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）
移卡是一家领先的基于支付的科技平台，致力于为商户与消费者提供一体化数字服务。移卡的愿景是建立一个商业数字化生态系统，以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务，其中包括SaaS数字化解决方案，可帮助客户提高营运效率；精准营销服务，让客户有效地触及其目标市场；金融科技服务，满足客户多元化的金融需求;及到店电商服务，可帮助商户提高业绩及为消费者带来更多优惠本地生活服务。
话题 Press release summary
部门 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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