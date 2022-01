Friday, 21 January 2022, 14:03 HKT/SGT Share: 数据表明,移卡列中国非银行独立二维码支付市场第一

香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 国内咨询机构易观分析近日发布《2021年中国产业支付专题分析》(下称”报告”)。报告指出,中国领先的基于支付的科技平台 — 移卡有限公司(简称”移卡”或”公司”)(股份代号:09923.HK)在交易规模、服务商户数等综合能力方面,位居中国非银行独立二维码支付服务市场第一。



据报告分析,基于移卡2021年中期业绩数据,移卡支付业务表现强劲,交易规模达人民币9904.1亿元,同比增长56.1%,其中基于应用程序的支付服务的支付交易规模同比增长72.9%,占比由2020年同期的55.8%增长至61.8%,在中国非银行独立二维码支付市场中排名第一。



报告另以移卡为例,指出中国产业支付发展策略及提升路径:以场景洞察为核心,生态链接及深度服务为根基,并总结支付机构向产业支付转型所需的四大能力:数据赋能、场景洞察、生态链接、深度服务。



报告认为,移卡基于赋能中小商户全面数字化为中心的生态化服务体系,一方面通过持续为中小商户和消费者提供有价值的服务,提升中小商户数字化水平,助力实体经济增长;另一方面,随着支付+数字商业生态系统价值的集中释放,打开移卡商业模式、产品、服务、技术创新的空间。其中,到店电商业务作为移卡最新核心战略,可高效覆用现有线上线下渠道能力、研发能力和营运能力,将进一步深化与商户及消费者的联系,具备强劲增长潜力。



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡是一家领先的基于支付的科技平台,致力于为商户与消费者提供一体化数字服务。移卡的愿景是建立一个商业数字化生态系统,以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务,其中包括SaaS数字化解决方案,可帮助客户提高营运效率;精准营销服务,让客户有效地触及其目标市场;金融科技服务,满足客户多元化的金融需求;及到店电商服务,可帮助商户提高业绩及为消费者带来更多优惠本地生活服务。







