华信金融获成都创梦授予动画角色知识产权独家使用权



香港, 2022年1月19日 - (亚太商讯) - 香港华信金融投资有限公司（「华信金融」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1520.HK）欣然宣布，集团与成都创梦潮玩文化创意有限公司（「成都创梦」）订立授权合同（「授权合同」）。当中，成都创梦将四个动画角色（「IP角色」）在全球范围内的知识产权独家使用权授予集团的全资附属公司，用于IP角色的服饰开发、生产及销售，期限由2022年1月19日起至2023年1月18日，而且集团在取得成都创梦同意后亦可将IP角色转授权予第三方。



成都创梦主要从事潮流文化产品的研发、经营及推广，其结合区块链技术、近场感测技术、数码交互等全新数码单元，打造以数码内容交流的元宇宙IP生态圈。成都创梦所开发的IP角色可用于制作玩具和人偶、服饰及游戏中的虚拟形象；而集团在服饰开发的过程中使用IP角色不但能提升其产品多元性，亦可协助其创作出吸引年轻一代的服饰产品，有利集团探索年轻一代市场，加快扩展其服饰设计、制造及贸易业务。与此同时，为配合新产品开发，集团正积极物色更多有潜力的服装制造知识产权，进而达到优化产品组合的目的，为集团建立更广阔的护城河和提升增长动力。



集团锐意在专注制造自有品牌女装产品之余实现更多元化发展，当中包括加快开拓男士和年轻人市场，务求从女性服装制造商策略性升级为全方位潮流服饰产品制造商。早前，集团宣布建议更名为「天机控股有限公司」以配合业务发展策略。同时，为实现策略性升级，集团早前与青岛威鼎体育用品有限公司（「青岛威鼎」）在潮流服饰市场建立战略合作关系；并委任全球奢侈品品牌LVMH集团资深设计师周怡冰博士出任首席创意官，以打造别具特色的潮流服饰产品，多轨并行为深化潮流服饰业务发展做好准备。



集团管理层认为，是次获授予动画角色知识产权独家使用权配合集团的整体战略发展蓝图，有利集团扩大潮流服装市场业务，对提升集团的核心竞争力起了关键作用。展望未来，随着集团开发更多元化的潮流服饰及相关产品组合，有利集团抓紧全球潮流服饰市场的庞大机遇，为股东带来更佳的投资回报。



关于香港华信金融投资有限公司

香港华信金融投资有限公司（1520.HK）主要从事(i)服装产品的设计、制造及贸易；及(ii)提供贷款融资服务。服装业务主要分为两大种类，分别为贴牌产品与自有品牌产品。贴牌产品是按集团客户拥有或指定的私有品牌设计制造的产品，而自有品牌产品则是在集团专属品牌名下设计和制造的产品。集团的生产厂房位于中国嘉兴，大部分服装产品均出口至美国，美国市场为服装业务的主要市场。



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