Monday, 17 January 2022, 15:55 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC的数据科学与创新团队荣获第五届全国工业互联网数据创新应用大赛 “物料需求预测”竞赛第一名 创新AI 算法融合智能分析改变供应链管理

香港, 2022年1月17日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC”） 欣然宣布，其数据科学与创新团队参与由中国信通院与宝安区人民政府主办，工业互联网产业联盟、深圳市工业和信息化局特别支持的“第五届全国工业互联网数据创新应用大赛”，获得“物料需求预测”赛道第一名。

中企通信首席数据算法专家 冯楠坪领取“物料需求预测”一等奖



2021 年乃中信国际电讯CPC数据科学与创新团队丰收时刻。继荣获中国大数据综合赛事第一品牌，大数据协同安全技术国家工程实验室与中国计算机学会大数据与计算智能大赛（CCF BDCI）组委会联合组织的“数字安全公开赛”一等奖后，再次夺魁，获得“第五届全国工业互联网数据创新应用大赛”冠军。大赛历时近3个月，共有2200多支队伍、6000多人参赛。中信国际电讯CPC数据科学与创新团队参与“离散制造行业：产品物料需求智能预测”赛道，透过多种特征分析及算法融合提炼出最佳预测值，摘得该比赛桂冠。



该大赛以“数字驱动智能，慧见工业未来”为主题，以现实的制造业案例，为参赛者提供真实的工厂生产场景与运营数据。团队需要根据产品物料的需求历史和库存历史数据，预测每个工厂、每个产品物料在未来3个月的需求结果，从而制定工厂备货与生产量。中信国际电讯CPC数据算法专家团队收集这些数据，进行工业互联网主要需求场景的数据分析，基于时间序列，进行物料、场景与相关性特征进行智能分析，同时透过融合多种算法，包括以数学算法方式对各种特征进行滑窗分组统计，最后提炼出最佳预测值胜出比赛。



“数据科学在不同行业应用广泛，强大的赋智能力和迅速的发展步伐，重塑了传统企业数字转型。获此奖项，是业界对我们科技人才与数据专家的专业认同，也印证了我们在工业互联网需求场景、专业算法以及人工智能分析方面的综合能力。”中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生强调，”中信国际电讯CPC充分实践‘创新 · 不断’的理念，支持团队勇于创新，大胆尝试，努力将技术与商业价值有效结合。我们积极培养数据科学专才，为未来科研项目与实战做好准备。”



以智慧思维，提高预测准确性

疫情下，全球产业供应链面对很大压力，供应链协作对制造商尤其是离散和复杂制造商更是重中之重。因此透过ICT服务赋能，利用数据资源及智能算法来提高预测准确性，利用云计算，数字化的能力，和工业物联网技术（IIoT）实现供应链协作与生产管理，才能协助企业降本增效，提高对抗风险能力。



中信国际电讯CPC参与此次比赛，透过工业场景中的真实数据进行演算论证，过程中团队运用自行研发的AI中台进行数据处理、以专业算法对预测对象的各种特征进行分组差分统计，并融合多种算法模块进行最佳预测。这既是智慧思维的体现；也是智能创新的精神。实践将中信国际电讯CPC基础ICT服务与AI技术进行融合，将智能算法、AR、大数据、区块链、物联网等创新技术融入现有服务中，打造智慧化ICT服务，拓宽服务场景，缔造崭新价值，赋能企业业务发展！



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC”）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借“创新‧不断”的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以“服务在地，连接全球”的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。



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中信国际电讯CPC市场部总监

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