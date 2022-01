Monday, 17 January 2022, 08:30 HKT/SGT Share:

来源 Hatten Land Ltd 惠胜置地在加密挖矿活动中获得关注 随着最新一批加密矿机的装运发货 在2022 年逐步扩大加密挖矿运营规模 将安装和运营超过2,500多台加密比特币矿机 - Hatten Edge 与 SMI 签署最终协议,在 Hatten Land 拥有或管理的马六甲的房地产资产中开展加密货币挖矿(“加密挖矿”)活动

- 首批50 台 加密矿机将于 2022 年 1 月底开始试点运营,另外 1,500 台 加密矿机将于 2022 年 2 月至 3 月交付和安装,SMI 在2022年有权提供额外的 1,000 台加密矿机

- 集团正稳步实现其在 2022 年将超过2,500 台加密矿机在惠胜置地的物业内安装和运营的预期

- 本集团分享开挖的比特币的净收益,预计截至 2022 年 6 月 30 日的财政年度的净资产和财务业绩作出积极贡献。

新加坡 / 马六甲, 马来西亚, 2022年1月17日 - (亚太商讯) - Hatten Land Limited(惠胜置地有限公司)(“Hatten Land”,“公司”,连同其子公司,“集团”)今天欣然宣布,其全资子公司Hatten Edge Pte. Ltd. (“Hatten Edge”)已与 新交所主板上市公司 SMI Vantage Limited(“SMI Vantage”)的全资子公司SMI CS Pte. Ltd.(”SMI”) 签订了加密挖矿设施和技术服务支持协议(“协议”), 从而正式实施于 2021 年 9 月 16 日公告的双方签订的谅解备忘录。



根据该协议,本集团将开始加密挖矿活动, SMI 将在于 2022 年 1 月底交付并安装的首批 50 台加密矿机,随后下一批 1,500 台加密矿机将在 2022 年 2 月至 3 月安装。



此外,SMI 有权选择在 2022 年再提供 1,000 台 加密矿机,使 SMI 提供的比特币矿机总数达到 2,500 多台。



Hatten Edge 将负责在交付时在惠胜矿场内安装矿机设备,而 SMI 负责保护开采出的比特币和加密钱包的保密性和安全性。 SMI 宣布已与纳斯达克上市的科技公司 The9 Limited(“The9””九城")达成合作与支持协议,以采购 3,000 台 加密矿机,并有权选择再购买 2,000 台 加密矿机。



两家公司将分享扣除相关运营和管理费用后开挖的比特币的净收益。因此,该协议预计将对本集团截至 2022 年 6 月 30 日止财政年度的净资产和财务业绩作出积极贡献。



此前,集团已与另一家新加坡加密挖矿公司蔚鑫数字资产管理有限公司(”Frontier”)签订单独协议,在 Hatten Land 的物业内安装和运营 1,000 台加密矿机。 Frontier的首批 80 台加密矿机已确认装运发货,并将于 2022 年 1 月开始运营。



惠胜正稳步实现其在 2022 年将超过2,500 台加密矿机在惠胜置地的物业内安装和运营的预期。



惠胜置地根据数字经济和可再生能源的增长趋势调整商业模式,宣布了多项举措,其中包括:



- 其子公司 Hatten Renewable Energy Sdn. Bhd.与 在马来西亚上市公司 Nestcon Bhd. 的子公司将在马六甲最大的购物中心英雄广场的屋顶安装超过 6,000 块太阳能电池板,减少惠胜碳排放,提高“绿色”加密货币的挖矿能力,降低能源成本和提高其业务之间的协同效应;



- 与 Enjinstarter 签订协议,创建马六甲市的“元宇宙”数字双城,并开发专用代币系统,创建数字资产,包括非同质化代币(“NFT”);



- 与 Hydra X 成立合资企业,开发和运营“绿色”和“清洁”加密货币和代币的加密货币交易所,这被认为是全球第一家此类交易所。



惠胜执行主席兼董事总经理拿督陈俊廷表示:“随着这批最新的加密矿机装运发货,我们的 加密挖矿活动中获得了更多关注,我们将继续与 SMI 和九城密切合作,逐步扩大我们在该领域的业务规模和业绩。



通过整合我们的实力和资源,我们还将专注于优化和提高效率,并提高我们在该业务领域的运营利润率。



我们认为加密货币挖矿业务的增长会对我们今年的财务业绩起到促进作用,也应该为我们的一系列数字业务打下坚实的基础。”



SMI 总裁兼首席执行官 Mark Bedingham 表示:“我很高兴我们能够迅速与惠胜置地达成这些协议。这将使 SMI Vantage 能够开始开挖加密代币,我们预计第一批加密代币将在 1 月份开挖,我们预计到今年 2 月已经具备强大的挖矿能力。这将是 SMI Vantage 寻求进一步扩张的平台。”



注意:本新闻稿应与同日发布的SGX公告一并阅读。



关于惠胜置地有限公司

惠胜置地有限公司是马来西亚领先的房地产开发商之一,专门从事综合住宅、酒店和商业开发。总部位于马六甲,它是集团惠胜集团的房地产开发部门,该集团是马来西亚领先品牌,核心业务包括房地产开发、房地产投资、酒店、零售和教育。



在完成对 VGO Corporation Limited 的反向收购后,惠胜置地有限公司于 2017 年 2 月 28 日开始在新交所凯利板上市交易。



欲了解更多信息,请访问:www.hattenland.com.sg



由8PR Asia Pte. Ltd.代表惠胜置地发布



媒体与投资者联系人:

Alex TAN先生

手机: +65 9451 5252

电邮: alex.tan@8prasia.com







本公告由惠胜置地有限公司(「本公司」)编制,其内容已由本公司保荐人大华继显私人有限公司(「保荐人」)审阅,以符合新加坡证券交易所有限公司的相关规则(“新交所”) 上市手册 B 节:凯利板规则。



本公告未经新交所审查或批准,新交所对本公告内容不承担任何责任,包括本公告所载任何信息、陈述或意见或报告的准确性、完整性或正确性公告。



发起人的联系人是高级副总裁 Lance Tan 先生,地址为 8 Anthony Road, #01-01, Singapore 229957,电话 (65) 6590 6881。



