安乐工程集团荣膺多项上市公司大奖 企业管治及可持续业务策略获广泛认可

香港, 2022年1月12日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司 (股份代号:1977)(「安乐工程」或「公司」,连同附属公司统称(「安乐工程集团」或「集团」),欣然宣布,集团囊括多项上市公司大奖,嘉许其高水平的企业管治,以及实践可持续业务策略的成果。

图片一﹕安乐工程集团于《彭博商业周刊/中文版》举办的「年度上市企业 2021」中勇夺「年度上市企业」及「最佳表现奖 – 最佳企业管治」两项大奖,由集团主席潘乐陶博士(中)及副主席麦建华博士(右二)代表集团领奖;执行董事罗威德先生(左一)、执行董事陈海明先生(左二)及首席财务总监郑伟强先生(右一)合影。

图片二﹕安乐工程集团再次获颁由《香港股票分析师协会》主办的「上市公司年度大奖2021」,由集团主席潘乐陶博士代表集团领奖。

图片三﹕ 安乐工程集团获得唯一两地跨平台财经媒体联颁的「杰出上市公司大奖2021」,由集团执董事陈海明先生代表集团领奖。

图片四﹕安乐工程集团连续两年荣获《信报财经新闻》颁发的「上市公司卓越大奖2021」,由集团主席潘乐陶博士(中)、执行董事罗威德先生(左)及执行董事陈海明先生(右)代表集团领奖。

彰显卓越管治能力 缔造行业新指标



1. 《彭博商业周刊/中文版》―「年度上市企业 2021」及「最佳表现奖-最佳企业管治」



「年度上市企业 2021」旨在表扬表现出色的上市企业,及肯定其为经济稳定作出的贡献。根据彭博终端机的研究数据,彭博从业绩表现、企业管治、投资者关系、企业策略、企业社会责任、可持续发展、创新商业模式及风险管理八大范畴,对参选企业进行全面分析及筛选,再参考评审团的评分,甄选出「年度上市企业」及「新上市企业」,而在八大类别中得分最高的企业将获得「最佳表现奖」。



安乐工程集团于本届「年度上市企业 2021」不单获颁「年度上市企业」大奖,更于「企业管治」范畴勇夺「最佳表现奖」,可见集团的高水平管治备受资本市场认可。



2. 《香港股票分析师协会》―「上市公司年度大奖2021」



为增加行业透明度及促进业界发展,香港股票分析师协会联同新城财经台举办「上市公司年度大奖2021」,以表扬表现优秀或具潜力的上市公司。奖项的评审准则包括:账目透明度、大小股东的权益是否得到照顾、稳健性、业绩及营运表现等,得奖公司皆由香港股票分析师协会会员组成的专业评审团评选,在业界极具公信力。凭借集团在企业管治、投资者关系和可持续发展方面的努力,已连续两年蝉联此殊荣。



3. 《am730》、《亚洲公关》及《凤凰网港股》 ―「杰出上市公司大奖2021」



由《am730》及《亚洲公关》联合主办,《凤凰网港股》作为媒体支持的「杰出上市公司大奖2021」是唯一两地跨平台财经媒体联颁大奖,由基金经理、资深股评人及股票分析师担任评审,得奖结果具指标性。配合全球包括香港金融圈对可持续发展的关注,今年大会特邀德勤中国,作为大奖的智力合作伙伴,为各得奖企业就《环境、社会及管治》报告作出分析及基准评估。



安乐工程集团致力将绿色元素融入业务发展之中。发展环境工程业务四十年,集团早前建立首个绿色金融框架,为可带来环境及可持续发展效益的项目提供资金,支持集团实践业务策略和愿景。



4. 《信报财经新闻》―「上市公司卓越大奖2021」



「上市公司卓越大奖2021」以一贯严谨、专业的评选方式选出表现卓越的上市公司,旨在成为投资界的参考治标。甄选过程中,《信报财经新闻》采用独家研发的股票追势系统 EJFQ「信号」,按照皮尔托斯基企业 F Score(Piotroski F-Score)评分、专业分析员建议的次数、股价表现以及财务表现四大重要准则,筛选出候选名单,交由业界行业领袖、业界商会、专业顾问及大会组成的评审委员会进行审核,评选出具有卓越表现的上市公司。集团自2019年上市以来,已连续两年获此殊荣。



安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「集团致力秉持最高企业管治水平,同时推动业务可持续发展,很荣幸我们的努力获得市场认可,囊括多项殊荣。未来,我们将恪守『重承诺、慎履行、创成果』的座右铭,积极提升企业透明度,定下可持续发展的长远方针,冀能为持份者创造更高价值。」



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年,总部设于香港,为领先的机电工程服务供应商,业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业,包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务,涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技(「ICBT」),以及升降机及自动梯。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯,并与美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI Group」)达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。





