领跑中国云端HCM赛道 北森控股拟赴港上市

香港, 2022年1月12日 - (亚太商讯) - 伴随着现代企业的发展、新型产业的崛起,众多企业对人才的需求呈大幅增加之势,国家也多次出台政策进行人才补贴,促使人才合理均衡分布。在庞大市场需求及政策利好的双重驱动下,中国人力资源管理平台的市场规模将持续增长。



在此背景下,中国最大的云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商北森控股有限公司(「北森控股」)作为其中的佼佼者,于2022年1月10日正式向港交所递交A1招股书,拟赴港上市,摩根士丹利、中金公司担任联席保荐人。



端到端一体化HCM解决方案 专注于服务大中型企业



为满足企业对高能力人才日趋增加的市场需求,北森控股精心打造出业内首个亦是唯一一个提供全套云端应用的平台——iTalentX。该平台为企业提供云端软件解决方案,以帮助其高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才,涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求。



iTalentX包括招聘云、测评云、核心人力云、绩效管理云、继任管理云和在线学习云及其他六大模块,通过打通模块功能与底层数据,能够为企业客户提供端到端无缝整合的一体化HCM解决方案。同时,iTalentX平台整体构建于云端PaaS基础设施之上,使新应用程序的开发变得更加容易和高效,助力北森控股发展成为中国唯一一家已构建统一开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。



战略上,北森控股专注于服务大中型企业,建立起了优质、忠诚的海量客户群。截至2021年9月30日,客户群包括各类快速增长的大规模行业中的约4,500家企业,涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车及制造行业的绝大部分前十企业。此外,截至2021年9月30日,《财富》中国500强中近70%是公司客户。



北森控股的收入主要来自HCM解决方案向客户收取的订阅费。截至2021年9月30日止过去十二个月,该公司实现119%的订阅收入留存率,表明云端HCM解决方案现有客户产生的收入正快速扩大。独占鳌头的市场份额、高订阅收入留存率,也为北森控股带来了不俗的业绩表现。



市场空间广阔领先优势显著 业绩前景可期



近年来,由于云端技术的普及以及企业对灵活、易于使用和实惠HCM服务的需求日益增长,带来云端HCM解决方案的兴起。根据灼识咨询报告,预计中国云端HCM解决方案市场于2020年至2026年的复合年增长率高达38.2%,呈高速增长态势。然而,中国云端HCM市场规模仍远小于美国,未来增长空间巨大。



作为中国最大的云端HCM解决方案提供商,按2020年收入计,北森控股占有12.0%的市场份额,高于第二及第三大企业的总和,龙头地位稳固。市场份额遥遥领先的背后,有高收入留存率与亮眼财务数据相辅相成。



招股书披露,截至2019年、2020年及2021年3月31日止三个财年,北森控股的营收分别为人民币3.82亿元、4.59亿元和5.56亿元;截至2021年9月30日止过去六个月,营收达3.13亿元,同比增长27.7%,稳步向好。同期,毛利率分别为60.6%、59.8%、66.4%及60.4%,保持平均超60%的高水平。截至2021年3月31日止财年,经调整后净亏损率21.8%,较2020财年净亏损率54.9%有明显改善,显示亏损大幅收窄。



未来,随着云端HCM解决方案市场规模的迅速扩大,北森控股将依托其更加成熟的业务模式、专有的人才管理技术、独特的行业洞察力及有效的市场进入战略,不断在一体化战略、聚焦客户、完善服务等领域寻求突破和超越,实现业绩高质量增长并推动估值稳步抬升,彰显价值投资潜力,长远发展值得期待。





