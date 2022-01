天韵国际成功研发「鸣凤之珠」水果颗粒兼获订单

香港, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号 : 6836.HK) 欣然宣布,集团成功研发出「鸣凤之珠」系列水果颗粒产品。此系列产品已通过多项质量测试和逐步开始进入量产程序,首批产品已获中国著名茶饮连锁店订购,为集团多元化的水果加工事业奠定重要的一步。

「鸣凤之珠」水果颗粒圆润饱满,每粒均浸含着果肉,被视为新一代珍珠奶茶中的重要成份

「鸣凤之珠」水果颗粒产品利用集团领先的技术,将深海海藻提取物、乳酸钙和水果,经过一连串的化学反应,制作出不同的水果颗粒。颗粒晶莹剔透,能配合猕猴桃、马蹄、地瓜等其他产自湖北省的特色水果,制作成各种口味的水果颗粒产品。



「鸣凤之珠」水果颗粒产品不仅技术含量高,营养价值亦高。因而运用广泛,可以作为各种奶茶及果茶的添加物,能满足各分销渠道的合作伙伴及客户需要。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示:「我们很高兴成功研发出自家产品『鸣凤之珠』系列,并旋即接获大额订单,被视为新一代珍珠奶茶中的重要成份。『鸣凤之珠』系列标志着集团的加工食品及特色饮料产品跨越另一重要里程碑。作为国家级的高新技术企业,我们透过集团创新研发能力,运用多项崭新的制作技术,大量生产出大小均匀、晶莹剔透、圆润饱满、充满真果肉的水果颗粒。集团往后将致力推进自家新功能性饮料『享派』,并在湖北省设立研发及测试中心,集中研发特色饮料、冷冻食品和饮料产品,亦会将『鸣凤之珠』打造成更健康、可口的选择。」



杨主席续道:「我们宣布集团最新代工产品滋润水果膏方已隆重上市,包括秋梨膏、山楂膏等,均采用符合消费者喜好的全新包装,同时保留着水果本身的营养成份。随着特色饮料及加工水果产品的市场需求持续上升,我们将积极推出更多种类的特色饮料及休闲食品来满足市场上的客户需求。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司(「本公司」集团「统称(及其附属公司)」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品,(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品,作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一,时刻紧贴严 格的国际生产标准,并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品(高级)、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证,集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时,在国内,集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业,供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016年起,集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可, 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格,成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年,集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年,集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情,请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





