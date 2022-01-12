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来源 Cipia Cipia宣布获得创时智驾采购订单并与上汽集团合作量产

北京, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 为汽车制造商和车队提供先进的基于人工智能的驾驶员和车内空间监测感知解决方案的汽车科技公司Cipia（特拉维夫证券交易所代码：CPIA）日前宣布获得一级供应商创时智驾的首批采购订单（PO），并与中国最大的车企上汽集团合作开始正式量产。





Cipia首席执行官David Tolub表示：“我们很高兴能够与创时智驾和上汽集团合作，并在不到一年的时间里就开始量产搭载了Cipia Driver Sense 驾驶员监控系统的汽车。在如此短的时间内就完成了系统整合，证明了Cipia解决方案的质量和服务水平，使汽车厂商在技术和安全性能方面保持领先地位，并在市场上取得竞争优势。”



大陆集团（中国）和非营利机构HCVC的一项研究显示，74%的道路交通事故幸存者认为其事故原因在于驾驶时分心。随着驾驶员在驾驶中分散注意力的情况越来越多，再加上对半自动驾驶功能的过度依赖，利用科技来消除分心驾驶的危险迫在眉睫。



Driver Sense利用计算机视觉和人工智能科技，通过检测眼睑、瞳孔、注视方向等视觉属性，将结果生成驾驶员的生理状态（疲劳、分心、打电话等），来监测和分析驾驶员的行为，以判定是否触发安全警报和行动。



过去二十年来，中国汽车市场一直处于稳定增长状态。2020年，中国制造了2500万辆汽车，超过了美国和欧盟的总和。近年来，中国汽车制造商开始收购国际汽车品牌，进军西方市场。上汽集团的汽车销量已连续十五年保持国内第一， 2020年其旗下品牌汽车销量达560万辆。



Cipia正在交付其市场领先的驾驶员监控系统（DMS）Driver Sense，该系统将基于TI TDA4VM SoC运行，并搭载于荣威RX5 MAX车型，现已开始量产。该项目加入了其他已在批量生产且搭载了Driver Sense的车型；其中一款车型来自美国的一家电动汽车制造商。与创时智驾和上汽集团合作的这一项目已作为Cipia所获客户订单和预测生命周期价值的一部分，被列入Cipia的IPO招股说明书中。



关于Cipia：

Cipia Vision（特拉维夫证券交易所代码：CPIA，以下称“Cipia”）是一家领先的汽车科技公司，为汽车制造商和车队提供先进的基于人工智能的驾驶员监控（DMS）和车内空间监测（OMS）感知解决方案。其旗舰产品Driver Sense采用计算机视觉和人工智能科技，以提高车辆的安全性能和驾驶体验。Cipia专注于车内环境，提供Driver Sense驾驶员监控系统，Cabin Sense车内空间监测系统，以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发，公司拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界，以实现更优质和更安全的驾驶体验。







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