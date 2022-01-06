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来源 Mooning Ads LLC Cheems Inu - 正在开发的 MemeTools 和 Metaverse Gaming

特拉华州威尔明顿, 2022年1月7日 - (亚太商讯) - Cheems Inu coin 很快就会在未来几个月推出他们的 MemeTools 和一个元节游戏。 模因币之王 Cheems Inu 不再被视为模因。 上个月在币安智能链上推出的加密货币只是另一种基于狗的硬币，但从那时起，开发团队一直努力为代币创造实用性和价值。 社区做出了回应，并将 Cheems Inu 的市值推高至 6000 万（美元）的历史新高，拥有超过 4 万个人持有人。

Cheems Inu

Cheems Inu 团队相信他们可以将模因代币的轻松乐趣与实用性和功能相结合，创建一个真正革命性的加密项目。 该团队的愿景是启发和教育他们的基础区块链技术，并为新一代投资者创造财富和流动性。



MemeTools 开发如期进行



该计划的第一部分已经在开发中，涉及为模因令牌列表、图表和教育材料创建一个通用中心。 这个名为 MEMETOOLS 的站点将在 2022 年第一季度的初始版本中运行。2022 年晚些时候，将添加一个名为 CHEEMSWAP 的交换功能。



除了在 Cheems Inu MEMETOOLS 网站上上市带来的曝光率之外，代币开发商和广告商将能够利用整个平台的广告空间。 所有广告和费用都将用 Cheems Inu 代币支付，其中一半将被烧毁，另一半将添加到未来 Staking 计划的奖励供应中。



Cheems Inu 加入 Metaverse



开发团队计划的第二部分于 2021 年 12 月 30 日宣布，受到热烈欢迎。 Cheems Inu 正在与 BSC 和 ETH 上的其他几个项目合作，创建一个名为 Metapolis 的 Metaverse 游戏。这款 Play to Earn 游戏将在一个巨大的开放世界虚拟城市中进行，用户将在这里竞争积累财产、财富和名望。 Cheems Inu 持有人将控制 Metapolis 的“市中心”地区，土地销售（以 CHEEMSBURGER 营业执照的形式）现已开始。在撰写本文时，26% 的可用广告位在可用后 10 小时内售出。Cheems Inu 持有者很高兴能成为游戏的未来 Metaverse 的一部分。



Cheemsburger 许可证将为持有许可证的任何人提供被动收入。此外，该许可证为他们提供了在 Metapolis 市中心的建筑物的租赁权，并有机会在 Metaverse 中赚更多的钱。企业将获得建立和整合到在线和现实世界市场的支持。所有商业服务和产品都将以流动的 NFT 的形式存在，这意味着即使没有直接买家，用户也可以随时出售它们。这是与 Metapolis 的其他团队合作开发的革命性经济系统的一部分。



MemeTools 和 CheemSwap 将在 Metaverse 中拥有物理位置，用户可以在虚拟现实中与它们进行交互。它们的使用将是 Metapolis 生态系统成功不可或缺的一部分，并为 Cheems Inu 带来进一步的曝光和代币销毁。这不仅是一款游戏，还是一款旨在为掌握它的人带来财富的引擎。



Cheems Inu Tokenomics 细分

总供应量：6,000,000,000,000,000,000,000

流通量：4,541,200,004,955,580,000,000

最大钱包容量：总供应量的3%

税收：10%买入&15%卖出

50% 的税收用于自动销毁功能，其中分配的代币从供应中永久删除。 其余的税收用于营销和流动性。



联系人:

Chase Winder

Community Representative

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