日清食品公布在中国内地修订产品价格 将于2022年3月1日生效



香港, 2022年1月5日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）宣布将调整其主要方便面产品在中国内地的出厂价格，2022年3月1日起生效。



日清食品在上一次调整中国内地方便面产品价格是在十一年前的2011年。作为领先的食品制造商，集团在过去十一年一直致力提升产品口味和品质，并以合理的价格稳定供应优质方便面。



面对原材料供应不稳定及价格飙升带来的成本压力，特别在过去一年升幅尤其大，本集团一直努力以提高生产效率和降低支出来消化成本上升。本集团认为已到了适当时候调整产品价格，更有效地抵消成本压力。



从2022年3月1日起，日清食品将其主要方便面产品在中国内地的出厂价格上调，平均增幅的百分比属中单位数。产品包括：合味道杯面、出前一丁（包装、杯装及碗装面）、日清意面、拉王等。



日清食品感谢合作伙伴和消费者的支持，并承诺会继续致力提供安全、美味和优质的产品以满足消费者的需要。此外，日清食品将继续投资以提高其营运效率和丰富其产品组合，以实现可持续增长并为股东创造更高价值。



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股（可投资）指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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