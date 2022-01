Tuesday, 4 January 2022, 17:24 HKT/SGT Share: 移卡十周年内部信发布未来发展规划 打造战略与执行确定性

香港, 2022年1月4日 - (亚太商讯) - 移卡(股份代号:09923.HK)创始人兼CEO刘颖麒(Luke)于本月3日发表全员邮件,回顾移卡创办十年历程,并公布未来发展规划。



在主题为「确定更可期待的未来」的邮件中,刘颖麒回顾了移卡成立十载,如何由最初主打支付业务,跨越到发展SaaS、金融科技等to B业务,再到涵盖to B及to C的到店电商业务,并逐步建立「基于支付的数字商业生态基础」。发展至今,移卡服务商户数近700万 ,复盖逾8亿消费者,并拥近亿日支付交易笔数。



面对现时大环境的复杂及不确定性,刘颖麒在信中公布移卡未来的发展规划——「坚持价值创造原则,打造战略的确定性和执行的确定性」。他表示,公司定位与宏观战略较清晰,后续将在子战略制定上追求正确性;执行确定性则将通过加强公司管理、优化组织机制、大力发展人才及善用科学方法来达成目标。



针对近期大力发展的到店电商业务,刘颖麒亦强调对移卡打入本地生活市场的信心。据移卡2021年中期业绩报告显示,公司到店电商业务服务商户数已破万,付费消费者逾142万,GMV超7100万元人民币。为进一步强化本地生活服务实力,移卡于2021年11月,斥资1亿元人民币收购鼎鼎文化旅游(成都)有限公司60%的股权,扩大到店电商业务范围。



移卡创始人兼CEO刘颖麒十周年内部信全文



标题:确定更可期待的未来——移卡十周年内部信:



移卡的同学们,新年快乐!



在这个不确定性成为挑战的今天,工作和生活都需要冷静思考。面对公司复杂的业务布局,面对生活,我想在这个对大家都有意义的时间节点,先回顾下我们共同走过的路,然后探讨未来如何发展。



十年前的今天,我第一天搬到长虹1802,满怀着对开创线下支付事业的期待。



之后的五年,我们在线下支付这个领域探索各种产品的可能性,产品与市场匹配(Product/Market Fit)不理想,只能依靠着风险投资和对于线下支付大机遇的坚定信念,艰难但顽强的活着。



2015年的时候,我们定下的战略是「线下商户的云平台」,确定了超越支付的发展方向。我们开始做智掌柜SaaS和金融科技。回头来看,这是非常超前的定位和布局。



2017年,我们预见到移动支付将改变人们的生活,开始对二维码支付进行超前投入,并坚信只要「全心做好每一笔支付」,就能积累海量的商户、用户、流量与渠道,就能给商户带来更多帮助,就可以扩展出丰富的科技服务。



2020年我们正式把移卡定位成:以支付为基础的科技公司,成功在港交所上市,并成为港股市场一支备受瞩目的新股。之后的18个月到今天,我们没有一刻停止思考:移卡的下一个山峰在哪里?



当前,虽然已经经历了两年的疫情,面临着百年未有之变局。但我们确信公司的近700万活跃商户,触达8亿消费者,每天近亿笔支付,不同主体间的资金流与信息流的交互,以及丰富的增值应用,就像自然界的生态系统的物质和能量交换,将构成基于支付的数字商业生态基础。



近期我们也大步进入「本地生活」这个万亿级的市场,从建设收款的基础设施,跨越到to B的效率和业绩提升,to C的消费体验提升。这里是基于长久的思考和商业逻辑推演,更重要的决心来自公司创新进取的基因,也源于我们给商户、消费者持续创造价值的使命感。



十年的时光,对于人来说,可以从牙牙学语到翩翩少年。对于创业公司而言,刚刚从生存走向发展。移卡人也许暂时没有颠覆式产品改变世界,却具备创业最需要的坚韧,长期主义的前瞻思考方式,以及把握行业机遇的能力。这个使得我们对于未来充满信心,也和十年前同样的好奇与期待。



如何应对大环境的复杂和不确定性,还能在领域能保持领先地位?我想应该主要是坚持价值创造原则,打造战略的确定性和执行的确定性。



关于战略的确定性,通过十年来不断摸索,我们已经有自己的「三叶草」模型来分析衡量业务的用户价值,入局独特优势与长期沉淀意义。十年磨一剑,公司的定位与宏观战略已比较清晰,后续在子战略的制定上要追求正确性。



执行的确定性,我们需要重视管理。首先,公司组织的健壮性、企业文化的生生不息是管理动力的源泉。干事业需要更多的「道相同」的人,这里的「道」就是我们平时谈的价值观。我们必须优化组织机制,让源源不断的人才能成长起来,担当起来。同时,我们要讲究用科学的方法做好每一件事,要快速识别事情核心本质和关键步骤,运用金字塔原则去分解任务,把复杂的事情简化成若干简单的事情,如此递推,直到任务敏捷高效的解决。



过去的十年,创业中不管是挫折悲伤的低谷还是成功狂喜的山巅,都是任何一个期待成就的企业成长的必经经历;就像各位正经历着的青春,它是那么的矛盾与不确定,不需过度悲喜,过程才是最美好的。



只要坚持以上对于用户与社会的价值创造的信念,我们就能微笑坦荡,在正确路径上进步与迭代。



未来更可期待,我们坚定向前。



Luke 2022.1



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡是一家领先的基于支付的科技平台,致力于为商户与消费者提供一体化数字服务。根据奥纬咨询公司的数据,按 2019 年的交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约 14.0%。移卡的愿景是建立一个商业数字化生态系统,以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务,其中包括SaaS数字化解决方案,可帮助客户提高营运效率;精准营销服务,让客户有效地触及其目标市场;金融科技服务,满足客户多元化的金融需求;及到店电商服务,可帮助商户提高业绩及为消费者带来更多优惠本地生活服务。





