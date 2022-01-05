移卡十周年内部信发布未来发展规划 打造战略与执行确定性

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|Tuesday, 4 January 2022, 17:24 HKT/SGT
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香港, 2022年1月4日 - (亚太商讯) - 移卡（股份代号：09923.HK）创始人兼CEO刘颖麒（Luke）于本月3日发表全员邮件，回顾移卡创办十年历程，并公布未来发展规划。
在主题为「确定更可期待的未来」的邮件中，刘颖麒回顾了移卡成立十载，如何由最初主打支付业务，跨越到发展SaaS、金融科技等to B业务，再到涵盖to B及to C的到店电商业务，并逐步建立「基于支付的数字商业生态基础」。发展至今，移卡服务商户数近700万 ，复盖逾8亿消费者，并拥近亿日支付交易笔数。
面对现时大环境的复杂及不确定性，刘颖麒在信中公布移卡未来的发展规划——「坚持价值创造原则，打造战略的确定性和执行的确定性」。他表示，公司定位与宏观战略较清晰，后续将在子战略制定上追求正确性；执行确定性则将通过加强公司管理、优化组织机制、大力发展人才及善用科学方法来达成目标。
针对近期大力发展的到店电商业务，刘颖麒亦强调对移卡打入本地生活市场的信心。据移卡2021年中期业绩报告显示，公司到店电商业务服务商户数已破万，付费消费者逾142万，GMV超7100万元人民币。为进一步强化本地生活服务实力，移卡于2021年11月，斥资1亿元人民币收购鼎鼎文化旅游（成都）有限公司60%的股权，扩大到店电商业务范围。
移卡创始人兼CEO刘颖麒十周年内部信全文
标题：确定更可期待的未来——移卡十周年内部信：
移卡的同学们，新年快乐!
在这个不确定性成为挑战的今天，工作和生活都需要冷静思考。面对公司复杂的业务布局，面对生活，我想在这个对大家都有意义的时间节点，先回顾下我们共同走过的路，然后探讨未来如何发展。
十年前的今天，我第一天搬到长虹1802，满怀着对开创线下支付事业的期待。
之后的五年，我们在线下支付这个领域探索各种产品的可能性，产品与市场匹配（Product/Market Fit）不理想，只能依靠着风险投资和对于线下支付大机遇的坚定信念，艰难但顽强的活着。
2015年的时候，我们定下的战略是「线下商户的云平台」，确定了超越支付的发展方向。我们开始做智掌柜SaaS和金融科技。回头来看，这是非常超前的定位和布局。
2017年，我们预见到移动支付将改变人们的生活，开始对二维码支付进行超前投入，并坚信只要「全心做好每一笔支付」，就能积累海量的商户、用户、流量与渠道，就能给商户带来更多帮助，就可以扩展出丰富的科技服务。
2020年我们正式把移卡定位成：以支付为基础的科技公司，成功在港交所上市，并成为港股市场一支备受瞩目的新股。之后的18个月到今天，我们没有一刻停止思考：移卡的下一个山峰在哪里？
当前，虽然已经经历了两年的疫情，面临着百年未有之变局。但我们确信公司的近700万活跃商户，触达8亿消费者，每天近亿笔支付，不同主体间的资金流与信息流的交互，以及丰富的增值应用，就像自然界的生态系统的物质和能量交换，将构成基于支付的数字商业生态基础。
近期我们也大步进入「本地生活」这个万亿级的市场，从建设收款的基础设施，跨越到to B的效率和业绩提升，to C的消费体验提升。这里是基于长久的思考和商业逻辑推演，更重要的决心来自公司创新进取的基因，也源于我们给商户、消费者持续创造价值的使命感。
十年的时光，对于人来说，可以从牙牙学语到翩翩少年。对于创业公司而言，刚刚从生存走向发展。移卡人也许暂时没有颠覆式产品改变世界，却具备创业最需要的坚韧，长期主义的前瞻思考方式，以及把握行业机遇的能力。这个使得我们对于未来充满信心，也和十年前同样的好奇与期待。
如何应对大环境的复杂和不确定性，还能在领域能保持领先地位？我想应该主要是坚持价值创造原则，打造战略的确定性和执行的确定性。
关于战略的确定性，通过十年来不断摸索，我们已经有自己的「三叶草」模型来分析衡量业务的用户价值，入局独特优势与长期沉淀意义。十年磨一剑，公司的定位与宏观战略已比较清晰，后续在子战略的制定上要追求正确性。
执行的确定性，我们需要重视管理。首先，公司组织的健壮性、企业文化的生生不息是管理动力的源泉。干事业需要更多的「道相同」的人，这里的「道」就是我们平时谈的价值观。我们必须优化组织机制，让源源不断的人才能成长起来，担当起来。同时，我们要讲究用科学的方法做好每一件事，要快速识别事情核心本质和关键步骤，运用金字塔原则去分解任务，把复杂的事情简化成若干简单的事情，如此递推，直到任务敏捷高效的解决。
过去的十年，创业中不管是挫折悲伤的低谷还是成功狂喜的山巅，都是任何一个期待成就的企业成长的必经经历；就像各位正经历着的青春，它是那么的矛盾与不确定，不需过度悲喜，过程才是最美好的。
只要坚持以上对于用户与社会的价值创造的信念，我们就能微笑坦荡，在正确路径上进步与迭代。
未来更可期待，我们坚定向前。
Luke 2022.1
关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）
移卡是一家领先的基于支付的科技平台，致力于为商户与消费者提供一体化数字服务。根据奥纬咨询公司的数据，按 2019 年的交易笔数计，移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商，占市场份额约 14.0%。移卡的愿景是建立一个商业数字化生态系统，以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务，其中包括SaaS数字化解决方案，可帮助客户提高营运效率；精准营销服务，让客户有效地触及其目标市场；金融科技服务，满足客户多元化的金融需求;及到店电商服务，可帮助商户提高业绩及为消费者带来更多优惠本地生活服务。
话题 Press release summary
部门 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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