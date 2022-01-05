安乐工程获颁香港品质保证局绿色和可持续金融证书及发行首项绿色贷款工具

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|成为香港首个获颁香港品质保证局绿色贷款发行前证书的机电工程集团
为构建可持续发展环境注入动力
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香港, 2022年1月4日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司 （股份代号：1977），连同其附属公司（统称为「安乐工程集团」，「安乐工程」或 「集团」）欣然宣布，继于11月成为首间获建造业议会可持续金融认证计划认可的机电工程集团，集团再获颁香港品质保证局推出的绿色和可持续金融认证计划的绿色贷款发行前证书，成为香港首间获颁有关证书的机电工程集团。是次获颁绿色贷款发行前证书再次彰显集团对保护环境的承诺。
|安乐工程集团首席财务总监郑伟强先生于香港品质保证局举办的
「香港绿色和可持续金融大奖2021」颁奖典礼上代表集团领奖。
绿色和可持续金融认证计划强调影响性评估、持份者参与方案及透明度的重要性。因应市场多元化需求，认证范畴覆盖绿色和可持续元素，包括可持续发展表现挂钩、绿色和气候转型等要求。
发行首项价值3亿港元的绿色贷款工具
获颁证书后，集团发行了首项价值3亿港元的绿色贷款工具，所得款项主要用于加强滤水和污水管理。多年来，集团一直分配资源加强能源优化技术，同时积极与大学合作，开发绿色能源及创新环境解决方案。
于香港品质保证局举办的「香港绿色和可持续金融大奖2021」中荣获四项殊荣
集团于香港品质保证局主办的「香港绿色和可持续金融大奖2021」中荣获四项殊荣，再度印证其将环境、社会及管治元素融入业务的努力获得肯定。获颁的四个奖项包括一个机构奖项―「杰出绿色和可持续贷款发行机构（建造业）-卓越远见绿色贷款框架」以及三个个人奖项，包括「杰出绿色和可持续金融发展领袖」和「杰出绿色和可持续金融发展策略专才」。
上述奖项旨在加强金融界对联合国可持续发展目标的认识，及加深社会对绿色和可持续金融的了解。集团获颁此等奖项足证其于发行绿色金融工具方面的贡献获认同，藉以支持香港发展为可持续金融中心。
安乐工程集团主席潘乐陶博士表示：「集团推出首项绿色贷款工具，让我们进一步向将可持续发展元素融入各业务方面的目标迈进。作为全港首个获颁香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划，及建造业议会可持续金融认证计划证书的机电工程集团，相信我们为行业奠定了新标准，印证我们领先行业的专业知识和远见。展望未来，我们将继续订下长远方针，兑现我们对构建可持续发展环境的承诺。」
关于安乐工程集团
安乐工程集团（「安乐工程」）于1977年成立，是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港，业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务，市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技，升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司，于香港交易所主板挂牌（股票编号：1977）。
话题 Press release summary
部门 Engineering
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