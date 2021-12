Thursday, 30 December 2021, 15:57 HKT/SGT Share: 在中国和美国均拥有重要运营布局的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司Sirnaomics Ltd.于香港联合交易所主板挂牌

香港, 2021年12月30日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.(“Sirnaomics”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”;股份代号:2257.HK),在中国和美国均拥有重要运营布局的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司,且是首家在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的RNAi疗法公司,今天于香港联合交易所有限公司(“港交所”)主板正式挂牌并开始交易。

Sirnaomics苏州上市仪式现场: 董事会秘书兼联席公司秘书张蕴女士(左一), 创始人丶董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士(左二), 首席运营官姬建军先生(右二), 首席制造官王永祥博士(右一)

Sirnaomics是次全球发售共计7,540,000股股份,每股发售股份最终发售价为65.90港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支,公司自全球发售所得款项净额估计约为395.7百万港元。公司于香港公开发售获轻微超额认购,接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约5.68倍,而国际发售亦获轻微超额认购约1.22倍。



Sirnaomics目前产品线共有十多种候选产品,适用于各种罕见及患者人数众多的疾病等一系列治疗适应症,覆盖肿瘤、纤维化、医美、抗病毒、心血管疾病、代谢疾病等领域。候选产品目前涵盖从临床前研究至IND准备研究再至I期及II期临床研究的所有阶段,创建了丰富的候选产品组合以及扩展时间表。Sirnaomics基于RNA治疗用于给药的专有递送平台是公司产品管线发展之基础,而相关的专有PNP及新型的GalNAc的药物递送平台较传统的递送平台更具优势。公司相信其高度创新的RNAi递送平台让Sirnaomics独树一帜。公司的PNP递送平台允许通过局部或全身给药,具有毒性低、易制造及触达靶器官以及若干细胞类型的显著优点,将siRNA及mRNA递送至患病细胞。公司的IIa期肿瘤学临床试验的结果验证了其PNP递送平台的有效性及isSCC的治疗目标,使公司能够扩大产品管线,并使用相同的PNP递送平台促进其研发相关的管线产品。公司的核心候选产品STP705以及其他临床阶段候选产品STP707及至少八种其他临床前候选产品均应用PNP递送平台。而Sirnaomics的控股附属公司RNAimmune亦应用其PNP递送平台以及基于多肽—脂质纳米粒子(PLNP)的相关专有递送平台开发基于mRNA的疗法及疫苗。



Sirnaomics创始人、董事会主席、总裁兼首席执行官陆阳博士表示:“今天是Sirnaomics发展历程中的重大里程碑。公司顺利登陆香港联合交易所,体现了全球投资者对我们的战略模式、增长潜力、专有和新型的药物递送平台丶丰富的产品管线和经验丰富的管理团队的深度肯定。我们为此感到骄傲,也衷心感谢投资者对Sirnaomics的信任与支持。我们将致力成为一家全面一体化的国际生物制药公司,依托公司在RNA疗法方面深厚的经验以及多个新型递送平台技术,将继续大力推动开发创新治疗方式以治疗广泛的疾病,以最大限度地发挥临床候选产品的潜力,为全球身患各种罕见的疾病的患者快速发现、开发及商业化一系列变革性疗法及疫苗。”



关于Sirnaomics Ltd.



Sirnaomics Ltd.(“Sirnaomics”或“公司”;股份代号:2257.HK)是一家RNA疗法生物制药公司,公司候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司,且是首家为核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。





