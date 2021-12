Wednesday, 29 December 2021, 19:43 HKT/SGT Share: 【权益变动】新希望服务 (03658.HK) 董事及其高级管理层进一步增持114.8万股,涉近270.7万港元

香港, 2021年12月29日 - (亚太商讯) - 港交所公告显示,新希望服务 (03658.HK)获董事及高级管理层通过新远发展有限公司(下称「新远」)以自有资金于本月23至29日以每股平均价2.36港元,进一步增持合共114.8万股,涉资合计270.7万港元。增持后,新远的最新持股数目为3,911.4万股,占于公司已发行股份总数约4.80%。



此前新希望服务已于本月20至23日连续四个交易日以每股平均价2.33港元,增持合共76.6万股,涉资合计178.815万港元。是次持续增持公司股份,充分彰显出董事和高管团队对公司未来业绩的充足信心及长期稳健发展的高度看好。



于今年5月份上市的新希望服务,曾一度被称为「民生服务第一股」,是中国知名的综合物业管理及民生服务运营商。基于新希望集团在农牧食品、乳业快消、金融投资、智慧城乡等方面拥有丰富的产业资源和网络优势,得以让新希望服务打通完整服务链,在产品内容上不断创新,形成民生服务一体化的解决方案。如新希望集团旗下新希望六和、草根知本、新希望乳业等是新服长期稳定的供货商,与上海蓝生脑科医院投资股份有限公司签订了战略合作协议,为青岛六和提供食堂团膳服务等。



据2021年中期报告显示,与民生关联度较大的生活服务较去年同期大幅增加170.8%,毛利率达到46.5%,证明了民生服务的成长潜力。其中,小区生活服务收入较去年同期增长了220.1%;小区资产管理服务方面,通过上线智能停车系统,和在管项目增长效应,整体收入较去年同期增长219.9%;小区空间运营方面较去年同期增长了492.3%;在线及线下零售服务及餐饮服务在2020年投入大量资源扩大市场份额后,收入也较去年同期增长86.3%。不同于其它物业管理服务占大头的物企,新希望服务已经通过大力构建民生服务生态圈形成一定的差异化竞争优势,打开了一条全新的细分赛道,在资本市场上具有一定的独特性。



近期,新希望服务再次强化了这一内核,明确要致力于成为「值得托付幸福的民生服务运营商」,核心即在「民生服务」四字之上。面对着市场竞争和资本市场的严苛审视,这一做法突显了新希望服务要借此走出差异化的决心,也见其基因聚焦、战略聚焦、业务聚焦的思想。



以上连续增持,充分彰显了新希望服务董事及高级管理层看好公司业务情况、长线发展和未来产品布局,并对公司投资价值和未来增长前景充满信心。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network