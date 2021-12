香港, 2021年12月23日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司 (「公司」;股份代号: 476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」 )向美国证券交易委员会提交F-1表格注册登记声明草案以就建议在美国发售美国预托股份进行机密审查后,继续推进其国际发展策略。

科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我们对纳斯达克上市建议感到高兴,标志着我们的全球业务扩展再迈进一步,有助巩固我们在全球电动车辆市场的稳固地位。」

科轩动力位于中国重庆占地70,000平方米的生产基地

科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我们对纳斯达克上市建议感到高兴,标志着我们的全球业务扩展再迈进一步,有助巩固我们在全球电动车辆市场的稳固地位。集团不仅拥有由专家组成的国际管理团队和强大的国际投资者基础,于全球市场的覆盖亦日益扩大。我们认为,建议上市乃推动公司股东更多参与市场及流动资金、扩大美国散户及机构投资者基础以及在短期及长期提高股东价值的可贵机会 。」



科轩动力拥有完善的全球分销网络,获得亚洲、欧洲和美洲市场的订单,最近更进军持续增长的北美市场,为电动巴士、客车、卡车和货车制造商提供创新的解决方案。该B2B解决方案提供集团的专利电子平台底盘,专为满足电动车辆和氢动力车辆的迅速发展而设计,为包含动力传动系统、电池或氢燃料电池以及车辆控制单元的完整动力底盘。



「我们的一站式解决方案能为新车辆设计和新能源汽车专项工厂减省所需的开发成本和监管审批,对新兴市场运营的小巴和货车制造商尤为有利。我们相信,凭借低成本和快上市的模式,科轩动力能成为此高增长市场的全球领导者」Valldecabres Polop 先生补充。



集团早前根据与 GET Worldwide 的长期供应协议,完成500辆运往菲律宾COMET电动小巴的部分订单。



科轩动力的12米电动巴士最近通过了两项关键认证,为进入欧洲市场铺平了道路,首批己运抵德国慕尼黑,以供潜在欧洲客户作展销之用。集团还在全球范围内建立了一系列合作伙伴关系和制造协议,包括对德国 Quantron AG的重大投资。



集团的管理团队在中国及海外的企业管理及投资方面积累了多年经验和实力。此外,集团亦拥有一支由汽车营销、投资和融资专家组成的国际顾问团队,以支持其在全球市场推行增长策略。近期发展方面,哥伦比亚企业家Frank Kanayet Yepes先生继本年较早时间于集团作出首次投资后再增持公司股份至3%。其他著名的投资者包括马来西亚企业家Johann Young拿督斯里及Aboitiz Equity Ventures行政总裁Endika Aboitiz先生。



建议发售的条款,包括发售规模及价格范围尚未落实。建议在纳斯达克上市的时间亦受制于市场、其他条件以及美国证券交易委员会的审查程序。公司将维持股份于香港联交所的上市地位。



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力为新能源商用车的先行者和实践者、专用车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

梁家仪 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk

李溢晴 +852 2114 4313 brigid.lee@sprg.com.hk

网址:www.sprg.com.hk











