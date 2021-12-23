国美35周年庆 携手6,000家行业知名品牌全局赋能20万商家 打造以真快乐为核心的全零售生态

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|Thursday, 23 December 2021, 09:37 HKT/SGT
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香港, 2021年12月23日 - (亚太商讯) - 2021年12月22日下午，由国美控股集团主办的“国美全零售生态伙伴大会暨国美35周年庆启动仪式”在北京鹏润国际大酒店隆重举行。通过“真快乐”APP和新华网的直播，众多嘉宾在线上共同见证了国美成立35周年。
|国美全零售生态伙伴大会暨国美35周年庆启动仪式
国美集团创始人黄光裕、国美控股集团高级副总裁黄秀虹、国美控股集团高级副总裁周亚飞、国美控股集团高级副总裁魏秋立等国美集团及旗下产业公司领导出席大会。
砥砺前行35载，顺应时代彰显国美担当
1987年1月1日，国美首家门店在北京诞生。从北京珠市口大街一家不足百平米的小店铺，到如今遍布全国逾4000家门店，历经35载筚路蓝缕、风雨兼程，国美已成长为中国零售业的领军企业和中坚力量。
作为国美集团创始人，黄光裕表示，35年来国美的成长得益于党和政府鼓励、引导、支持民营经济发展的各项政策和举措；时代成就了国美，国美也始终用切实行动，回应时代的召唤。
他表示，35年来，国美形成了“待客如友、精准创新、合作共赢”的经营特色。创业初期，国美乘改革开放大潮，以人无我有、人有我优、敢为人先的创业精神，开创了家电零售连锁模式；随着融入资本市场，国美以信待人、以信立业、以信致远，与各方伙伴互动互助互补、化竞争为合作，实现了更大格局的相融共生；如今贯彻新发展理念，国美以用户思维、科技思维、平台思维和闭环思维，深耕家生活赛道，打造全零售生态共享平台。
未来已来，国美吹响全零售生态“集结号”
会上，国美零售高级副总裁方巍分享了国美全零售生态战略的实施路径与关键目标。方巍首先通过“开疆拓土行天下”、“数字技术促转型”、“立体布局全零售”三阶段回顾了国美35年发展历程。他表示，历经35年风雨征程的国美，深知创新与改变的重要，也洞悉自身成长和发展理念，更从未停止开拓奋进的脚步。
“今天的国美，是需要被全新定义的国美。”他表示，今天的国美在深耕家生活赛道的“全零售生态共享平台”，这是国美“家·生活”战略第二阶段的核心战略，其主要实施路径就是构建并聚合线上、线下、供应链、物流、大数据&云及共享共建这六个重要平台。
这六大平台之间，既独立运营，又相互协同、相互助力、相互赋能，形成全品类、全场景，全渠道，全链路、商品全生命周期管理的国美生态体系；六平台整合在一起，共同构建了“全零售生态共享平台”。这就是今天的国美，是开放共享、再创辉煌的国美。
会上，国美集团各主要产业公司通过线上线下联动形式与数百家战略合作伙伴进行签约：2022年，国美将携手6000家行业知名品牌共同成长，全域赋能20万商家，实现合作共赢，借助“全零售生态共享平台”，与各方携手，共享共建零售新未来。
此外，国美真快乐公司执行副总裁丁薇与国美电器公司CEO王波还先后宣布了启动国美35周年大促活动，并详细介绍了此次大促的理念和初衷：以实实在在的优惠感恩消费者的一路陪伴。据介绍，线上大促将依托“真快乐”的专业买手，选择质优、价低的真选商品，引爆用户真快乐。线下门店更是“干货满满”，通过“百亿生日补贴”、“总裁精选”及多场直播活动，回馈新老用户35年来对国美的信任与陪伴。
全心为你，全新出发。35年市场洗礼，让国美更具韧性，也更加眼光长远、步伐坚定。未来，国美希望能与各方携手合作，在“家·生活”赛道上埋头苦干、勇毅前行，打造一个全新的国美，以数字技术赋能零售业集约创新、共享共建，促进零售业高质量发展。
话题 Press release summary
部门 消费者
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