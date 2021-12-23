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Wednesday, 22 December 2021, 16:17 HKT/SGT
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中原建业首夺“上市公司卓越大奖 2021”殊荣
香港, 2021年12月22日 - (亚太商讯) - 由香港《信报财经新闻》主办的“上市公司卓越大奖2021” 颁奖典礼近日圆满举行，共有34家在香港上市的公司获颁奖项，包括5家蓝筹公司、27家主板企业及2家 GEM 企业，当中有首次获奖的主板上市公司中原建业有限公司（“中原建业”或“公司”；股份代号：9982.HK）。中原建业非执行董事李桦女士代表公司出席颁奖典礼，并致感谢辞。
中原建业首夺“上市公司卓越大奖 2021”殊荣
中原建业非执行董事李桦女士出席颁奖典礼并致辞
中原建业与33家在香港上市的公司获颁“上市公司卓越大奖 2021”
中原建业以“让中原人民都过上好生活”为企业使命，主要承接轻资产代建业务，以商业代建为主，并不断拓展政府代建、资本代建及专项管理咨询服务。中原建业凭享誉全国的“建业”品牌、优质的产品及服务，成熟的精细化管理体系，成功树立大中原地区代建行业绝对龙头地位。中原建业通过轻资产模式，对外输出品牌、运营、管理、服务等专业的房地产代建运营综合服务。以“共建业、同发展”为远景目标，推动中国城镇化的建设与升级。
由于中原建业的营运模式主要以收取服务费作为净收入，可录得高水平的净利润率。根据公司2021年中报数据，中原建业上半年实现营收6.35亿元，净利润3.62亿元，净利润率达至57.1%，远高于地产行业的传统开发业务。目前，中原建业的代建项目已累计进驻116个市县，包括河南省内99个市县，业务在河南的比重达85%。除了河南，中原建业在湖北、陕西、山西、河北、安徽等省均有操盘项目。
公司凭出色的业务表现、财务实力及经营效率等方面，荣膺由香港《信报财经新闻》颁发的“上市公司卓越大奖 2021”。《信报财经新闻》于1973年创刊，是香港极具市场地位及备受投资者关注的中文财经媒体。其秉持严谨、专业的办报宗旨，为市场提供全面客观的报道和分析，深受机构投资者、金融机构、监管机构及财经界信赖及关注。
中原建业非执行董事李桦女士于颁奖典礼上致辞：“中原建业感谢主办方的认可及鼓励。未来公司将不断加强核心竞争力，坚定长期地为客户及股东创造价值。”中原建业执行董事马晓腾先生亦表示：“本公司此次获奖，是对公司业务发展与企业管理极大的嘉许，也是资本市场与业界对于公司综合实力的认可，我们感到十分荣幸。中原建业会继续发挥自身品牌、客户群体以及独到商业模式的综合优势，使品牌影响力不断扩大、河南根据地不断巩固、团队信心不断增强，致力继续获得合作伙伴和行业的一致认可。”
根据中国指数研究院数据，由2010年至 2020 年，中国房地产代建市场新签约建筑面积的年复合增长率为24.4%，更预测2025年新签约建筑面积达至23,160万平方米，是2020年新签约面积的3倍。未来，中原建业将坚定实行大中原战略，继续在以河南郑州为中心500公里范围内重点拓展项目。并顺应全球疫情好转、国家经济逐步复苏的形势，积极推动大中原地区的代建项目拓展。中原建业在稳固河南省内市场绝对领先地位的同时，将继续提升核心竞争力，不断扩大省外业务规模、提高在全国代建市场的占有率，并与合作伙伴一同提高城市建设水平，为当地城镇化进程及经济社会发展不懈努力。
香港《信报财经新闻》举办的“上市公司卓越大奖”至今已是第六届。《信报财经新闻》于甄选过程采用其独家研发的股票追势系统 EJFQ “信号”，按照皮尔托斯基企业F Score评分(Piotroski F-Score)、专业分析员建议的次数、股价表现以及财务表现四大重要准则筛选出候选名单，并交由业界行业领袖、业界商会、专业顾问以及大会组成的评审委员会进行审核，评选出具有卓越表现成绩的上市公司。评选结果具公信力，为业界订立具价值的参考指针。今届主办方在香港2,200多间上市企业中，选出34间最具实力的公司，包括中银香港、长江实业、新世界发展、新鸿基地产、越秀地产等。
关于中原建业有限公司
中原建业有限公司（“中原建业”或“公司”；股份代号：9982.HK）是以大中原为战略重点的中国领先房地产代建公司。凭借知名的“建业”品牌、独特的轻资产业务模式、专业的房地产代建服务、完善的优质承包商、供货商网络，以及一套标准化、高质量且持续优化更新的“建业标准”作为业务的坚实基础，中原建业持续帮助项目创造更高的价值，进一步巩固中国领先的房地产代建公司的地位。
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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