Wednesday, 22 December 2021, 11:32 HKT/SGT Share: “2021纵深新未来·首届大湾区新经济论坛”在深顺利召开

香港, 2021年12月22日 - (亚太商讯) - 2021年12月16日，“2021纵深新未来·首届大湾区新经济论坛”在深圳隆重召开。本届论坛由启辰咨询、福布斯环球联盟联合举办，福布斯中国为特别媒体支持单位。新潮传媒作为联合机构共同参与。唯一指定用酒王茅酒，官方出行合作伙伴耀出行、官方合作酒店阳朔悦榕庄联合支持。





















本届论坛聚焦高质量多维度新经济领域内容生态，打造共议新经济领域协同发展、合作融合的国际交流平台，旨在促进大湾区新经济领域企业发展与融合，探索大湾区可持续发展的新未来。论坛邀请到来自新消费、高新技术、智能制造、大健康、金融科技、资本市场等众多领域的多位企业高层出席，围绕湾区格局、新经济领域的资本流动、企业发展创新升级等多项议题交流探讨，为粤港澳大湾区未来发展建言献策。



大湾区组委会代表福布斯中国集团董事长兼CEO李思卫Sherman Lee先生为论坛致辞。南方科技大学创新创业学院院长、讲席教授刘科院长、云天励飞董事/CFO兼董秘邓浩然先生和京赛酒业CEO袁滨先生分别进行主题演讲。



李思卫Sherman Lee先生表示，深圳一直是数字经济产业重镇，电子信息制造业和软件行业的基础雄厚，培育了华为、中兴通讯、腾讯、平安科技等实力强劲的企业。根据最新的福布斯全球亿万富豪榜，深圳拥有68位亿万富豪。在亿万富豪人数最多的城市当中，深圳位居全球第五，在中国内地排名第二，仅次于北京。此次，福布斯中国集团携手启辰咨询在深圳共同举办“大湾区新经济论坛”，希望能借此打造协同发展、合作融合的国际化交流平台，从而促进大湾区新经济企业的发展与融合，探索大湾区持续发展的未来。



南方科技大学创新创业学院院长、讲席教授刘科院长发表了主题为《碳中和的现实与路径》的演讲，提及碳中和是一个非常复杂的系统工程，需要通过多种技术渠道及各种努力去减碳，包括采用绿色甲醇经济替代煤炭经济和石油经济，同时从能源的全生命周期进行分析论证，碳中和不仅需要可靠的技术路线，还需要通过大量的数据支撑切实可行的路线研判。未来40年我们肯定实现碳中和的宏伟目标。



云天励飞董事、CFO兼董秘邓浩然先生在谈到人工智能行业发展时表示，人工智能有三大要素——芯片、算法、大数据，而云天励飞自成立起就在这三大领域均有布局。在芯片方面，云天励飞自主研发的第二代自主知识产权神经网络处理器芯片DeepEye1000，目前已实现量产。与通用GPU对比，DeepEye1000单位性能提高20倍，单位能效提升100倍，可用于智慧安防、城市治理、智慧交通、机器人等多个行业，为云天励飞实现自进化城市智能体的战略目标，提供了重要基础。



京赛酒业CEO袁滨先生深耕消费品领域多年，对于如何赢得消费者的青睐有着深刻见解。袁滨先生表示任何品牌的价值塑造只有建立在品质保障的基础上，持续配合品牌建设，才能可能成就备受青睐的形象。2018年，茅台集团重启战略品牌-王茅，坚持品质为先，塑造时尚进取与白酒文化融合的独特感。他希望，后续这个品牌能被赋予更多的新时代精神。



齐聚新经济论坛，共话未来新经济

在全球产业链重构，竞争规则变化的背景下，中国经济与资本市场的高质量发展离不开对“双碳”目标的追求。结合大湾区的区域特性融入双循环理论，平衡经济增长和“双碳”战略关系，配合挖掘内需、激发创新、完善资本等实现协调可持续发展。



在新经济企业改变大湾区资本市场生态的同时，消费升级也在消费领域发挥着深远影响。基于此，本次论坛围绕新消费、新经济产业、资本市场三个方向，展开了三场干货满满的前沿对话，3位主持人与15位嘉宾共同探讨创新变革下的大湾区新经济发展，共话消费领域未来发展方向及预测未来资本投资趋势。



今年以来克服疫情影响，中国消费实现恢复性增长，当内需潜力、消费市场不断提质升级，大湾区特殊的区位条件和良好的产业与贸易发展基础，使其连接国内国际双循环的重要枢纽作用更加突出，与此同时，大湾区也将为国内消费市场加快形成新发展格局贡献更大力量。大湾区新经济论坛发起人马晓晨作为主持，与梅赛德斯-奔驰|品质出行-耀出行COO首席运营官杨广、京赛酒业CEO袁滨、飞亚达电商事业部总经理平勇涛、幸福西饼CMO李悦嘉、全棉时代官方商城总经理夏理想等嘉宾就《消费复苏｜新经济品牌反内卷》主题分享了各自的精彩观点。



创新驱动下，新经济得到蓬勃发展，粤港澳大湾区伴随政策春风加速资本聚拢，新经济环境同时催生各产业呈现崭新形态，面临全新升级迭代变革。飞书首席商业官林婵、赛迪网主编徐培炎、哈奇智能副总裁何毅、云智慧华南区总经理盛庆贺、吉利科技航空板块总裁&首席科学家郭亮等嘉宾一起就《多元驱动力｜新经济企业发展新引擎》主题与华夏瓴投管理合伙人倪洁展开深度探讨。



“十四五”时期是证券行业迈向高质量发展的重要机遇期，新经济为大湾区资本市场注入新经济动能，推进资本市场站上高质量发展的新起点。启辰咨询董事吴恺作为主持，与华创深大创始人黄凯文、中信里昂董事相迪菲、理享家CEO朱超、稳先微电子CFO&董事会秘书郑泽科、艾拉物联CEO刘渝龙等嘉宾就《新经济浪潮再起｜资本市场新生态》主题进行了分享。



此次论坛延续成渝新经济论坛的创办经验，再次筹办项目投洽会，通过定向邀约邀请到来自全国各地的9家优质企业。同时，组委会邀请到创享投资创始合伙人贾珂，东方富海合伙人杨雪飞，华创深大合伙人、副总经理郑世松，华夏瓴投管理合伙人倪洁，君盛投资董事总经理邓立军，招银国际股权投资执行董事唐科等6位重磅点评嘉宾现场助阵。另有十余位投资机构代表到场支持，共计近20家投资机构齐聚投洽会。



据组委会介绍，项目投洽会为投资机构和优质企业搭建起高效且专业的对接与交流平台,推动优质产业与优质资本深度链接、深度交流、深度合作、深度融合,从而推动经济的高质量增长。



福布斯环球联盟&新经济论坛 大湾区帆船挑战赛即将启动

论坛现场启动福布斯环球联盟和新经济论坛合作备忘仪式，大湾区新经济论坛发起人马晓晨和福布斯环球联盟会员发展部总监郭隽祎Michael上台携手展示合作备忘，未来合作双方将提携并进，共同发展。



论坛最后，大湾区新经济论坛组委会将联合深圳浪骑瞻云度假酒店举办大湾区企业帆船挑战赛，同时也象征大湾区企业突破创新、扬帆起航等品牌形象。深圳浪骑瞻云度假酒店总经理周辉明先生详细介绍帆船赛事，并热情邀请企业代表参加。







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