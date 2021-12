Monday, 20 December 2021, 13:50 HKT/SGT Share: 澳洲金矿资源量大幅增长,中国罕王(3788.HK)价值待重估

香港, 2021年12月20日 - (亚太商讯) - 随着国内经济总量不断攀升,国内优秀企业走出去海外布局,已是大势所趋。对于国内矿业来说,亦是如此。拿矿业巨头紫金矿业来说,基本上是铜、金多品类布局,同时通过海外并购,多方位重点突破发展,成就如今国际化综合矿企巨头。



港股中国罕王(3788.HK)是积极走出国门,成功发展成为国际化综合矿企的代表企业之一。日前该公司位于澳大利亚金矿项目迎来重大利好,其北领地的Quest 29 和Tom's Gully黄金资源量获大幅增长,叠加公司的球墨铸铁为风电新能源等不可或缺重要供材。公司两大业务正处于蒸蒸日上阶段,可留意公司的成长潜力。



Mt Bundy金矿资源量超过300万盎司,澳洲金矿项目价值巨大



公司国际化综合矿企之路由来已久,其澳洲金矿项目自2011年开始布局,至今已超10年发展经验,对于澳洲金矿的布局以及手续、流程、评估、资源等非常专业。公司此前于2013年收购SXO金矿项目,经过专业化持续勘探及跟进,2015年实现黄金投产。2017年,为了实现投资价值最大化,公司出售SXO金矿,实现收益约人民币7.63亿元。这一案例成为海外成功投资典范,同时也是公司专业化运营的有力证明。



如今,公司于2018年重点布局的澳洲金矿项目已到关键阶段,其中Mt Bundy金矿资源量丰富。2021年12月16日,公司欣然公布,其北领地的Quest 29 和Tom's Gully金矿资源量分别增加了216%和63%,使得Mt Bundy金矿项目总资源量超300万盎司,比2018年收购时增加67%。并且Mt Bundy金矿项目被北领地政府批准为“重大项目”。



Mt Bundy金矿项目包括Rustlers Roost、Quest29 露采金矿和 Tom’s Gully地下开采金矿床。该项目沿Arnhem高速公路到北领地首府达尔文约110公里,交通便利,矿山开发基础设施条件优越。Quest 29项目最新的钻探结果包括见矿83米金品位3克/顿显示出了Quest 29矿床在沿其4公里长的矿化带上有着巨大的资源增长潜力,仅在深度在地表200米以内局部钻探,公司对与 Rustlers Roost和Quest 29矿床平行的多个新的靶区尚未进行钻探验证,这意味着勘探潜力巨大。此次新的资源估算是由独立咨询公司CUBE Consulting根据2012版JORC规范完成,公信力很高。



其中,公司的旗舰项目Rustlers Roost金矿床现在拥有超过200万盎司的金资源和超过110万盎司的金矿储量。在本次资源量更新之前,Rustlers Roost金矿储量采矿剥采比为1.29:1,这使得该矿山将成为澳洲储量最大剥采比最低的矿山之一。



公司正在推进所有相关的政府要求矿山开发许可加快矿山开发。公司已完成两轮为期6周向社会公众公开宣传其矿山运营计划,没有收到反对意见,第三轮环境影响评估报告(EIS)公开宣传将于2022年1月完成。随着Mt Bundy黄金项目被北领地政府授予“重大项目”,显示了该项目的规模以及对北领地政府的重要性和和政府对该项目的强力支持。为了能顺利进行开发,公司完成了一座新桥的建设,Rustlers Roost 矿坑的排水工程正在准备中,并将很快开始。



总体来说,自2018年收购Mt Bundy金矿项目以来,公司新增了120万盎司黄金资源和120万盎司黄金储量,Tom's Gully地采矿环评已获批,目前处于露天采矿环评审批的最后阶段。Mt Bundy黄金项目拥有超过300万盎司的黄金资源,包括140万盎司的黄金储量(待更新),将是澳大利亚储量最大的、剥采比最低的、未被开发的露天矿之一。一旦开发,它将是一个矿山寿命长的金矿运营项目,这是公司一块巨大隐形资产,未来将有望成就公司的第二成长曲线。



国际化综合矿企具优势,新能源供材及金矿业务有望齐发力



对于矿业公司来说,单品种单市场容易受到价格波动影响,而两大核心品种及国际化战略可以一定程度熨平周期性。这在公司长期稳定竞争上具备一定优势。



公司两大核心业务—优质高纯铁及澳洲金矿。其中,公司生产的风电球墨铸铁是国内风电行业主要材料,在风电和光伏高速发展背景下,球墨铸铁业务具有长足的发展空间。然而中国罕王作为风电铸铁龙头企业,市场份额超过50%。公司凭借自身的资源优势,生产的高纯铁具有低硫、磷、钛等特性,抗拉强度高、抗腐蚀能力优秀,尤其适合生产海上风电机组部件,以抵御长期曝露在潮湿和高盐环境下。2020年11月,公司收购本溪玉麒麟加码高纯铁业务,将高纯铁的年产能提高至93万吨,进一步巩固头部优势。随着政策积极推动海上风电项目发展,加上核心部件技术突破和海上风电趋向数字化、智能化,公司高纯铁业务将会受益于产业规模扩张。



根据公司财报显示,2021年上半年营收达人民币15.8亿元,同比增长36.40%;拥有人应占期内溢利达约人民币3.2亿元,同比大幅增长88.00%。而这,均是在金矿隐形资产未发力,甚至还增大开支情况下取得的业绩,未来金矿业务开启第二增长曲线,中国罕王将有望持续爆发增长潜力。



公司连续多年保持高分红,截至2021年12月16日,公司PETTM仅有约4倍,而股息率TTM高达10.69%。作为风电核心材料供应商,澳洲金矿巨大金矿彩蛋项目待开发,并有重大进展及利好,具备中长线部署价值。





