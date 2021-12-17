Sunday, 19 December 2021, 20:50 HKT/SGT Share: Sirnaomics Ltd.宣布于港交所主板上市计划 每股作价65.90港元至72.70港元

香港, 2021年12月19日 - (亚太商讯) - 在中国和美国均拥有重要市场地位的RNA疗法生物制药公司Sirnaomics Ltd.(「Sirnaomics」或「公司」，股份代号：2257.HK)，今天宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市计划。



Sirnaomics计划全球发售7,540,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中6,786,000股发售股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)，其余754,000股发售股份将作香港发售(可予重新分配)，每股作价65.90港元至72.70港元。



公司将于2021年12月20日(星期一)上午9时开始于香港公开发售，2021年12月23日(星期四)中午12时正截止。股份预计将于2021年12月30日(星期四)开始于联交所买卖，股份代号为2257.HK，每手50股。



中国国际金融香港证券有限公司为上市项目的独家保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。香港上海汇丰银行有限公司、野村国际（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司及平证证券（香港）有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。



是次全球发售引入昆明佳时清及浙江健新原力制药为公司的基石投资者。



在中国和美国均拥有重要市场地位 候选产品应用广泛的疾病治疗领域



Sirnaomics是在中国及美国均占有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法公司，也是首家为核心产品 STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司，目前其产品线共有十多种候选产品，适用于罕见及拥有较大市场潜力的疾病等一系列治疗适应症，覆盖肿瘤、纤维化、医美、抗病毒、心血管疾病、代谢疾病等领域。候选产品目前涵盖从临床前研究至IND准备研究再至I期及II期临床研究的所有阶段，创建了丰富的候选产品组合以及扩展时间表。公司利用中国及美国的互补监管体系加速开发并获得监管批准，包括寻求可在美国实现孤儿药认证的候选药物及适应症，这可以让中国国家药监局加强优先审查而将审查周期从1至2年缩短至6至12个月。



专有和新型的药物递送技术平台优势显著 助力持续开发RNA疗法及mRNA疫苗



Sirnaomics基于RNA治疗用于给药的专有递送平台是公司产品管线发展之基础，而相关的专有PNP及新型的GalNAc的药物递送平台较传统的递送平台更具优势。公司相信其高度创新的RNAi递送平台让Sirnaomics独树一帜。公司的PNP递送平台允许通过局部或全身给药，具有毒性低、易制造及触达靶器官以及若干细胞类型的显著优点，将siRNA及mRNA递送至患病细胞。公司的IIa期肿瘤学临床试验的结果验证了其PNP递送平台的有效性及isSCC的治疗目标，使公司能够扩大产品管线，并使用相同的PNP递送平台促进其研发相关的管线产品。公司的核心候选产品STP705以及其他临床阶段候选产品STP707及至少八种其他临床前候选产品均应用PNP递送平台。而Sirnaomics的控股附属公司RNAimmune亦应用其PNP递送平台以及基于多肽—脂质纳米粒子(PLNP)的相关专有递送平台配制基于mRNA的疗法及疫苗。



此外，Sirnaomics的专有GalNAc RNAi递送平台、GalAhead™及PDoV-GalNAc能够通过增强内涵体逃逸特性及双siRNA靶点设计，实现对肝细胞的高效能特定递送。其中，GalNAc偶联物递送平台依赖肽偶联物及/或独特的RNA结构，可击倒单个或多个不同的mRNA靶标。GalAhead™递送平台则将GalNAc基团与可同时靶向一种或多种基因的独特RNAi触发器结构结合。在 PDoV-GalNAc RNAi 平台中，GalNAc 与肽接头偶联及多达两个siRNA亦与同一肽偶联。公司现有三个利用GalAhead™平台的管线产品快速实现IND准备研究。



公司目前正在开发的许多递送平台，包括siRNA 或化学药物偶联物的不同方法、肽配体肿瘤靶向以及通过气道递送进行呼吸道病毒治疗。公司未来亦将继续致力于在先进递送平台上投资研发，以扩大及完善其管线产品可以靶向的器官及组织范围，并推动未来增长。



潜在的首创双靶向RNAi疗法 有效治疗癌症及纤维化疾病



STP705 和STP707为公司的主要候选产品，是以公司十多年研究TGF-β1的经验及其与COX-2结合时对肿瘤抑制及成纤维细胞凋亡协同作用为基础的双靶向RNAi疗法。目前，TGF-β1及COX-2在肿瘤生物学及纤维化疾病中的作用机制已被广泛认可。两者均充当看门人基因，其抑制作用可阻止会导致肿瘤细胞增殖、存活、侵袭、血管生成及免疫逃避的下游级联事件。此外，通过同时抑制TGF-β1及COX-2，Sirnaomics的候选产品比单独抑制任何一种均具有更高的药效。Sirnaomics成功的IIa期结果证实了STP705的治疗效果。目前并无上市药物产品利用此分子靶向方法。



自主研发能力驱动的全面知识产权组合



自成立以来，Sirnaomics已将战略重点放在开发创新技术及寻求采用综合策略申请跨市场及跨技术领域的专利保护。公司主要在位于美国及中国的研究中心内部开发所有的管线产品，因此其候选产品的开发由公司的内部团队发起及指导，不依赖第三方的授权。截至2021年12月10日，Sirnaomics已获授20项专利(中国9项、美国9项及欧洲2项)，并提交119项目前待批的专利申请(中国19项、美国43项、欧洲6项、专利合作条约项下8项及其他司法权区43项)。Sirnaomics的专利覆盖其管线产品中的siRNA及mRNA药物成分、递送平台、管线产品的递送方式、制造技术以及在各种治疗领域的使用方法。高级管理层及经验丰富的外部知识产权顾问共同制定公司的全球一体化知识产权战略，着眼于在中国、美国、欧洲及其他主要司法权区的广泛保护。



此外，基于公司的自主研发能力及核心候选产品STP705的发展潜力，Sirnaomics近年已先后与其他中国著名药厂，包括信达生物、上海君实、沃森、广州香雪等展开合作，覆盖多个癌症、流感病毒、增生性瘢痕的治疗领域。



经验丰富的管理团队及世界一流的行业专长



Sirnaomics由一支在制药产业经验丰富的管理团队领导，团队在发现、开发丶制造及商业化RNA疗法方面拥有丰富的经验及能力。公司创始人、董事会主席、总裁兼首席执行官陆阳博士，于中国及美国生物医药研发拥有28 年经验，带领团队搭建扎实的技术平台并丰富RNA治疗产品管线。陆博士已著作超过55期科学书刊，发明53项专利且因其创新研究及企业精神于中国及美国获认可及授予多个奖项。此外，公司的管理团队及科学顾问委员会在中国及美国世界领先制药公司及研究机构拥有平均超过20年的药物研发经验。



展望未来，Sirnaomics致力成为一家全面一体化的国际生物制药公司，依托公司在RNA疗法方面深厚的经验以及多个新型递送平台技术，将大力推动开发创新治疗方式以治疗广泛的疾病并加强公司的知识产权地位、快速推进核心候选产品STP705的商业化上市、在广泛治疗领域(包括罕见疾病及大量患者群体疾病)开发及商业化多种转化RNA产品组合。此外，公司亦计划扩大内部GMP制造能力及发展商业化能力，以及通过有选择地寻求协同合作机会，以最大限度地发挥临床候选产品的潜力，为身患各种罕见且市场巨大的疾病的患者快速发现、开发及商业化一系列变革性疗法及疫苗。



关于Sirnaomics Ltd.

Sirnaomics Ltd.(「Sirnaomics」或「公司」；股份代号：2257.HK）是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家为核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代Sirnaomics Ltd.发布。如有垂询，请联络：



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电话︰852 3150 6788

电邮︰sirnaomics.hk@pordahavas.com







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