科轩动力获国际投资者进一步投资

香港, 2021年12月16日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司 (「公司」;股份代号: 476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」 )接获哥伦比亚企业家Frank Kanayet Yepes先生的通知,继在本年初首次投资于集团后,他再按收购价每股0.150港元额外收购1.5亿股公司股份。

哥伦比亚企业家Frank Kanayet Yepes先生进一步投资科轩动力,协助集团发挥创新技术的潜力和加大市场覆盖。

经是次股份收购后,Kanayet Yepes先生现持有共约2.7亿股公司股份,其于公司的持股量增至3%。相比目前股价,Kanayet Yepes先生将付约960万港元溢价。



科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我们对Kanayet Yepes先生增持股份深感高兴,代表其对集团发展的信心进一步增加。Kanayet Yepes先生在多个行业拥有卓越的投资往绩,且对电动车辆的前景充满信心。我们很高兴Kanayet Yepes先生意识到电动出行的广阔前景,以及如何透过结合我们的技术优势和发展策略推动可持续及稳健的业务发展。」



Frank Kanayet Yepes先生表示:「电动车辆运行顺畅且安全性高,其零排放特点更有助改善空气质素。科轩动力能透过为客户创造更高价值,加快不同市场的电动出行。我很高兴能为集团提供支持,让其发挥创新技术的潜力,和加大市场覆盖。我深信科轩动力将成为电动巴士和货车领域的全球领导者。市场巨大,而科轩动力拥有致胜的顶尖技术和设施,相信能成为公共交通领域的特斯拉。」



Frank Kanayet Yepes先生在拉丁美洲成立自有的石油勘探公司及拥有一个电动出行基金。Kanayet Yepes先生是电动超级跑车制造商Rimac Automobili (Croatia) 的首位投资者(中国动力(公司更改名称前)为该制造商的第二位投资者)。此外,Kanayet Yepes先生是国际汽联电动方程式(FIA Formula E)的首批投资者之一。他在世界各地投资多个电动出行项目。



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力为新能源商用车的先行者和实践者、专用车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

梁家仪 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk

李溢晴 +852 2114 4313 brigid.lee@sprg.com.hk

网址:www.sprg.com.hk











话题 Press release summary



部门 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network