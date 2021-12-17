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Thursday, 16 December 2021, 16:52 HKT/SGT
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来源 Legend Capital
君联资本所投企业顺丰同城成功登陆港交所

香港, 2021年12月16日 - (亚太商讯)  - 12月14日，君联资本投资企业顺丰同城（09699.HK）在港交所成功上市，顺丰同城此次公开发行1.31亿股，发行价16.42港元，公司自全球发售收取的所得款项净额约为20.313亿港元。

顺丰同城是中国最大的全场景第三方同城配送平台，自2016年开始聚焦即时配送领域，并于2019年开始独立运营。从面向B端商户的客制化和标准化产品体系，到面向C端用户的取、送、买、办等服务，全面覆盖新消费行业的各种配送需求。顺丰同城凭借开放的生态、智慧物流和数据生态为一体的智慧信息系统、多元运力融合形成的覆盖全城的高效运力网络，和满足多样化需求的产品体系，为用户提供商业配送、日常取送件以及帮买帮办的一体化即时物流解决方案。

君联资本于2020年投资顺丰同城，投资后在公司的运营管理提升、外部战略资源对接等方面提供了积极主动的增值服务。

君联资本表示：“顺丰同城是中国即时配送领域不可或缺的基础设施服务商，公司CEO孙海金先生带领的顺丰同城团队战斗力极强，在过去5年取得了令人欣喜的业绩成长。顺丰同城的核心能力在于‘多场景需求’和‘多属性运力’的高效匹配和协调融合，其商业模式的内核是‘技术驱动的资源共享平台’。公司业务是典型的双边增长模型，支撑这张全国的覆盖的即时配送网络具有极高的资金和技术门槛，网络具有较高的稀缺性，顺丰品牌几十年耕耘，在B端客户、C端客户心中树立了“高品质服务”的形象，这种先天的品牌势能也为顺丰同城发展提供了良好的基础。我们相信，上市对顺丰同城未来在公司治理、人才发展和资金上将有更大助力，也为顺丰同城提供了更广阔的发展空间。”


话题 Press release summary

部门 金融, Venture Capital & PE
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