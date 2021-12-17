Thursday, 16 December 2021, 16:34 HKT/SGT Share: 珠海万达商管递表港交所 2021年上半年毛利高达45亿

香港, 2021年12月16日 - (亚太商讯) - 物业管理服务行业凭借内需属性和必选消费类型属性，市场对其认知度持续提升。近年来，内地物管企业赴港上市潮风起云涌，珠海万达商管最近正式向港交所递表，拟在香港上市，由中信证券、摩根大通、瑞信担任联席保荐人。



招股书显示，珠海万达商管是中国最大的商业运营服务提供商，也是行业中科技驱动的商业管理和数字化运营的先驱，主要专注于商业广场。公司的商业运营服务包括商业管理服务、物业管理服务及增值服务。



全流程商业运营服务构筑核心竞争力 稳居行业绝对龙头地位



作为万达集团旗下商业物业运营管理的唯一业务主体，珠海万达商管为业主提供全流程的商业运营服务，为商户带来大量客流并进行营销赋能，同时满足消费者的综合消费需求。公司所管理的商业广场统一冠以「万达广场」的名称，其是全国知名的商业广场品牌，具有极高的品牌美誉度，也是全业态的多功能综合体。



截至2021年6月30日，公司管理380个商业广场，在管建筑面积达5420万平方米。于2018年、2019年及2020年，在管商业广场（不包括停车位）平均出租率为98.8%。截至2021年6月30日，拥有162个储备项目，包括133个独立第三方项目。



根据弗若斯特沙利文的资料，在众多商业运营服务提供商中，按在管建筑面积计算，珠海万达商管在全球以及中国皆排名第一；在管建筑面积在中国超过第二名至第十名的总和；按储备项目建筑面积计算，在中国排名第一；按管理的独立第三方商业广场数量计算，在中国排名第一。



全球领先的线下商业生态系统下，公司构建了全球最大的科技赋能线下商业运营平台与全国最大的商业运营管理全产业链服务体系，各环节完美协同，相辅相成，创造了首屈一指的经营效率和收益。



业绩高速增长盈利强劲 中长期投资价值看好



由于业务强力扩张，珠海万达商管收入稳健增长，且增速逐年扩大。于2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，珠海万达商管分别实现收入约人民币110.24亿元、134.37亿元、171.96亿元、74.53亿元及106.36亿元，相应增速达21.9%、28.0%、42.7%。



截至2021年6月30日止六个月，公司经调整后净利润约人民币20.65亿元，较去年同期的8.22亿元同比大增151.2%。资产回报率（ROA）由2.8%提升至3.9%，股本回报率（ROE）由27.7%提高至45.5%，盈利能力增长强劲。同时，经营活动所得现金流量净额从人民币7.27亿元增加至13.11亿元，流动性得到改善；资产负债率也由95.8%降至80.4%，大幅下降。



由于中国零售商业运营服务市场持续发展，预期轻资产模式将于行业内变得更加普及。与大多数在商业物业开发及运营方面缺乏经验的中小型开发商相比，具备完善商业运营服务体系、采用轻资产模式且服务能力强的行业巨头珠海万达商管可充分受益于巨大的市场机遇。



领先的商业模式构筑了独特的竞争优势，高质的经营效率令公司的绝对龙头地位持续巩固，收入和盈利的快速提升也凸显出成长韧性，打下扎实的基本面基础。一旦登陆港股市场，无论是业务稀缺性，还是业绩内生增长动力，都令珠海万达商管的中长期投资价值备受看好，必将成为行业焦点所在。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

