上市发行价16.42港元引入阿里做基石 顺丰同城正式登陆港交所

香港, 2021年12月14日 - (亚太商讯) - 今日,杭州顺丰同城实业股份有限公司(「顺丰同城」,股份代号:9699.HK)正式在港交所挂牌上市,发行价为16.42港元/股,募资净额20.313亿港元,美银及中金为联席保荐人。



稳居行业龙头地位 引入阿里做基石投资者



顺丰同城此次IPO共引入2名基石投资者,包括淘宝中国(阿里巴巴附属公司)及Hello Inc.(哈啰出行)。基石投资者认购合计约8.90亿港元,其中淘宝认购8.51亿港元,Hello Inc.(哈啰出行)认购3879万港元。



据悉,顺丰同城是中国规模最大的第三方实时配送服务平台,截至2021年5月31日,其业务已覆盖全国超过1000个市县。于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月,按订单量计,该公司的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%,稳居行业第一。



近年来,随着本地消费市场的快速转型和疫情带来的消费习惯改变,第三方实时配送平台的发展也更具潜力,顺丰同城不止覆盖餐饮外卖等成熟场景,亦涵盖同城零售、近场电商及近场服务等增量场景。



订单总数猛增 经营业绩稳步提升



多元化的运力池及全面的场景覆盖,让顺丰同城在中国整体实时配送服务行业内拥有较强的竞争优势,其订单总数也随之猛增。招股书数据显示,2018-2020年,顺丰同城的订单总数分别为7980万笔、2.111亿笔及7.609亿笔,复合年增长率为208.7%。截至2021年5月31日止五个月,顺丰同城的订单总数为5.137亿笔,同比增加151.2%。其中,同城零售、近场电商及近场服务的订单量分别增长272.4%、143.1%及223.2%,远高于同期中国整体实时配送服务行业的复合年增长率。



不仅在订单量上突飞猛进,顺丰同城的经营数据表现亦颇为亮眼。招股书数据显示,2018-2020年,顺丰同城分别实现收入人民币(下同)9.933亿元、21.07亿元及48.434亿元。截至2020年5月31日止五个月,该公司的收入为人民币30.456亿元,同比大幅增加。



此外,顺丰同城还在不断运用新的技术及数据能力,通过数字化运营重塑各环节、升级体验、提高运营效率。目前,顺丰同城已在CLS系统中应用大数据及AI技术,其CLS系统可以让其可有效管理业务流程,尤其是订单推荐及调度,并支持骑手管理等其他日常管理需要。此外,通过API,顺丰同城的CLS系统可主要为商家及消费者促成便捷化下单及订单管理,同时亦可主要为骑手促成便捷订单响应及配送工作管理,以达致更佳运营效率。



控股股东实力雄厚 核心竞争力持续强化



值得一提的是,顺丰同城是顺丰控股集团的控股子公司,「顺丰」品牌是中国物流行业最知名品牌之一,在中国拥有着庞大的客户群。



顺丰控股集团强大的背景实力,将有助于顺丰同城树立新经济的品牌形象,提升其知名度和市场份额,与此同时,顺丰同城的分拆上市,可以让顺丰控股集团各业务板块形成战略上的协同,并利用其强大的平台优势,提高顺丰同城的运营效率,双方共同打造「同城生态+」战略布局,进一步强化核心竞争力,推动该顺丰同城可持续发展。



从市场潜力来看,随着新消费的崛起,中国的消费类别正在不断增加。第三方实时配送服务行业凭借其公平、创新及开放的特点,符合更多正在建立自己专有获客渠道的商家的需要。根据艾瑞咨询报告,第三方实时配送服务行业的年订单量从2016年的5亿单增至2020年的30亿单,复合年增长率为53.2%。预计2025年第三方实时配送服务行业的年订单量将进一步增至163亿单,2020年至2025年的复合年增长率为40.1%,行业前景十分广阔。



未来,受惠于第三方实时配送服务行业的快速发展,顺丰同城凭借其全面的业务覆盖能力、多元化的服务以及强大的背景优势,成长空间巨大。已经登陆港股市场的顺丰同城,有望藉助资本市场的力量,进一步强化行业地位,持续提升市场份额,前景可期。





