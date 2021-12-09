Friday, 10 December 2021, 14:50 HKT/SGT Share: 多维竞争优势构建强劲增长引擎 雍禾医疗赴港上市在即

香港, 2021年12月10日 - (亚太商讯) - 近年来，受工作学习压力大、生活作息不规律等因素影响，脱发问题年轻化的趋势愈发明显，植发需求随之增加，中国植发医疗服务市场规模迎来快速增长。据弗若斯特沙利文的数据，该市场从2016年的58亿元(人民币,下同)快速增长至2020年的134亿元，复合年增长率为23.4%，势头强劲。而中国的植发渗透率于2020年仅为约0.2%，意味着未来发展空间巨大。



数据显示，雍禾医疗（2279.HK）是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业，分别占有10.5%及4.3%的市场份额。作为行业内最具代表性及影响力的公司之一，雍禾医疗在招股期获得了孖展83.17倍，市场认可度较高，将于12月13日正式登陆港交所。



医疗团队强大 服务覆盖面广



雍禾医疗提供集植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务于一体的一站式毛发医疗服务，并依据医生经验及技能将服务系统划分为标准服务、优质服务及高端「雍享」服务三大层次，针对不同用户群体满足多样化的需求。



提供优质医疗服务的关键核心在于专业的医疗团队。凭借标准、成熟的医生培养体系，雍禾医疗建立了一只由1,233人组成的行业内规模最大的专业医疗团队，其中包括246名注册医生，成为其优良服务质量的重要保障。



在商业模式上，雍禾医疗采用标准化及可扩展的模式来经营以自营医疗机构为主的连锁植发医疗机构。招股书显示，其医疗机构的平均初始收支平衡期为3个月，平均现金投资回收期约为14个月，优于中国民营医疗机构的平均水平，使得雍禾医疗能够快速拓宽布局蓝图。



目前，雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。同时，雍禾医疗计划延续良好的战略性扩张节奏，以覆盖更多的低线城市，产生良好协同效应的同时，有效地服务更多未获满足的顾客需求。



用户规模持续扩大 业绩增长强劲



得益于高质量的服务及广泛的网络覆盖，雍禾医疗的用户规模群体持续扩大。于2018年、2019年及2020年，雍禾医疗服务的患者总人数分别为35,177人、49,851人及91,069人。其中，有合计50,694名患者于2020年接受了雍禾医疗的植发手术，数量上居于行业第一。显然，用户群体的持续扩大是雍禾医疗实现长期健康增长的重要基础。



而近年来雍禾医疗的业绩确实处在增长快车道当中，于2018年、2019年及2020年的总收入分别为9.34亿元、12.2亿元及16.4亿元；截至今年上半年，其收入为10.5亿元，同比增长75.1%。其中，核心的植发医疗服务为雍禾医疗收入的主要贡献者，于2020年达到14亿元，居于行业第一，且超过行业第二及第三的总和。



除了专注于提供植发医疗服务，雍禾医疗自2019 年开始提供医疗养固服务，不断拓展业务边界，并取得了不错成绩。招股书显示，来自医疗养固服务业务的收入由2019年的15.06百万元快速增长至2020年的213.21百万元；并于2021年上半年增长至254.2百万元，高于2020年全年金额，已然成为雍禾医疗未来发展的重要增长极。



面向未来，雍禾医疗的增长内核依然在于以医学毛发状况为中心，以手术、仪器、药物等多种治疗手段为翼的一站式服务体系。围绕这一核心，雍禾医疗构建了四大战略：以深化机构布局奠定基础、以创新拓展服务体系、以科技赋能打造发展动能、以多元品牌协同行业资源，向着成为一站式毛发医疗服务的全球领导者不断迈进。







话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

