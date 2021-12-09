Thursday, 9 December 2021, 12:43 HKT/SGT Share: 中原建业荣获“杰出上市公司大奖2021”

香港, 2021年12月9日 - (亚太商讯) - 中原建业有限公司（“中原建业”或“公司”；股份代号：9982.HK），欣然宣布公司近日荣获“杰出上市公司大奖2021”，足证公司业绩出众，备受商界及投资界认可。同期得奖公司包括新鸿基地产、长江实业、港铁公司、华润啤酒、平安好医生等。



“杰出上市公司大奖 2021”由香港媒体《am730》协办，获内地知名媒体《凤凰网港股》全力支持，并由德勤中国 Deloitte 担任智力合作伙伴。候选上市公司名单由专业团队选出，并由基金经理、资深股评人及股票分析师等担任评审委员评核。”杰出上市公司大奖”是唯一的两地跨平台财经媒体联颁大奖，奖项为投资者提供极具价值的参考指针。今年大奖的评选准则加以覆盖环境、社会及管治（ESG）报告，对其中一项社会责任进行加强着重。



中原建业是中国领先且快速发展的轻资产代建企业，以大中原地区为战略发展的重点，主要承接轻资产业务营运与管理，业务主要为商业代建，并且不断拓展政府代建、资本代建、专项管理咨询服务的领域。在大中原战略指导下，公司稳固省内市场绝对领先地位的同时，继续提升核心竞争力，不断扩大省外业务规模。中原建业在各项核心经营指标均保持稳定增长。根据中原建业于2021年8月发表的中期业绩报告，公司的核心净利润较2020年同期增加约26%至人民币380百万元，表现良好，核心利润率属同行最高。此外，由于中原建业的在管建筑面积增加，收入较2020年同期增加32%至人民币635百万元。而截至2021年11月30日，公司今年新签合约项目共计79个，同比增长11.3%。于河南省外的拓展情况亦创佳绩，截至2021年11月30日止十一个月，公司于河南省外共拥有10个新签合约项目，包括安徽、山西、陕西、河北、新疆、海南等省和自治区，同比增长25%，新增合约建筑面积1,009,980平方米，同比增长43%。



中原建业有限公司执行董事马晓腾先生表示：”本公司在香港资本市场获得认可和鼓励，我们感到很荣幸。中原建业自成立以来已在轻资产代建行业积累丰富的经验，在为合作伙伴创造价值的同时，致力取得杰出的经营业绩。”



展望将来，中原建业将坚定执行大中原战略，加速推动省外工作新突破，持续加大对政府代建投入、提高产品和服务水平，并且不断丰富业务发展模式，以及优化组织管理机制。在房地产行业转为管理红利时代，中原建业将致力维持核心竞争力，力求由代建领先企业成长为领军企业。



关于中原建业有限公司

中原建业有限公司（”中原建业”或”公司”；股份代号：9982.HK）是以大中原为战略重点的中国领先房地产代建公司。凭借知名的”建业”品牌、独特的轻资产业务模式、专业的房地产代建服务、完善的优质承包商、供货商网络，以及一套标准化、高质量且持续优化更新的”建业标准”作为业务的坚实基础，中原建业持续帮助项目创造更高的价值，进一步巩固中国领先的房地产代建公司的地位。





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