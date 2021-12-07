世茂服务收购湖南吉立物业 继携手康桥物业后再次布局医院赛道



香港, 2021年12月7日 - (亚太商讯) - 近日，中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司（「世茂服务」或「公司」；香港联交所股份代号：873.HK）连续完成两场收购，分别在12月3日与苏州市天翔物业管理有限公司（简称「苏州天翔物业」）达成股权合作，以2.46亿元受让其70%股权，共同深耕苏州市场；随后在12月6日与湖南吉立物业管理有限公司（以下简称「湖南吉立物业」）达成股权合作，以9964万元受让其70％股权，再次拓展医院细分赛道，深耕湖南物业市场。



作为近年来资本化火热、关注度较高的地产相关板块，物业行业在2021年进入新的整合阶段，对于母公司资金充足的物管企业而言，眼下情形正是收并购的窗口期，规模也创下历史新高。世茂服务在通过收并购进一步扩大业务规模的同时，也逐渐向开拓区域市场、深耕业态类型、构建专业化能力等方向发展。



深耕中西部重点区域，拓展湖南物业市场

世茂服务重点布局中西部等四大核心高能级城市群，湖南是中西部区域的重要市场之一。本次世茂服务牵手区域龙头企业湖南吉立物业，将有效提升在湖南乃至中西部区域内的业务规模和项目浓密度，提升单市场综合能力，为市场拓展和增值服务创造更大的空间和可能。



实际上，自今年三月起，世茂服务已着手实施集中化战略策略，成立了杭州、武汉、西安、天津、福州等五大中心城市公司，推动城市深耕战略落地。值得关注的是，在世茂服务的五大中心城市公司中，有两个（即武汉和西安）位于中西部区域。



此外，今年10月14日，世茂服务全国第二总部签约落户成都市温江区，计划投资10亿元，深耕城市服务领域。加上此次拓展湖南长沙市场，世茂服务对于中西部区域的多城市、多业态布局日趋完善，也从侧面反映出世茂服务深耕中西部区域的决心。



据了解，湖南吉立物业在湖南医院物业市场属于区域头部企业，整合了湘雅系和省人民系两大核心医院体系，在湖南医院市场具有领先的地位，在管或服务过诸多标杆医院，在长沙具有很高的知名度。本次与湖南吉立物业的携手合作，有助于世茂服务深耕湖南市场的同时，提升在医院物业服务领域的专业能力建设。



再次布局医院赛道，提升专业化服务能力

世茂服务定位中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商，目前已布局综合物业管理、多元增值服务、城市服务业务和数字科技业务四大业务板块。现阶段，世茂服务收并购主要瞄准综合物业管理和城市服务业务，扩大规模与提高专业化服务能力并重，未来不排除对于其他业务板块的覆盖。



在综合物业管理方面，除了住宅业态，世茂服务还向高校园区、产业园、公建、医院等多元业态综合拓展。截至2021年6月末，世茂服务在管面积中的非住宅业态占比攀升至40.8％。



比如，2020年8月，世茂服务合作浙大新宇，进入高校后勤服务赛道，构建高校后勤服务能力；2021年5月，浙大新宇品牌焕新，定位中国高校园区服务商，不断拓展扩大规模，还向产业园、团餐等业务延伸。



此次携手湖南吉立，是继2020年11月世茂服务合作康桥物业后，再次布局医院细分赛道，并发力医院物业服务的专业能力建设。



多个收并购动作体现了世茂服务在收并购方面，始终遵循着扩大规模与提高专业化服务能力并重的顶层逻辑，也能看出世茂服务对医院这一专业赛道的看好，以及深耕发展的态度。



此次合作后，还有利于为世茂服务提升湖南市场项目浓密度，助力市场拓展。湖南吉立物业在管项目集中程度高，几乎都在长沙市内；且其综合实力领先，市场拓展能力强劲，客户关系维护良好。因此，此次合作后，在业务协同方面，一是可以有效提升世茂服务在湖南的项目浓密度，增强区域综合实力，降低区域综合成本；二是将帮助世茂服务在湖南省内拓展医院物业项目，与世茂服务实现融合以后，未来还将拓展团餐、超市等其他医院相关增值服务。



中指研究院数据显示，今年以来，物业市场收并购交易频发，在传统的住宅、商业、写字楼物业服务之外，越来越多物企的身影开始出现在学校、医院、机场以及城市服务等赛道中。



对于世茂服务等物企来说，紧抓机遇，提升专业度、服务品质和运营效率，探索新的增长空间，是其长远健康发展的关键。



世茂服务控股有限公司（股份代号：873）

世茂服务成立于2005年，是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月，公司在管面积超1.75亿平方米，在管物业超过530项，合约面积2.39亿平方米，涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



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