世茂服务与湖南吉立物业达成股权合作 再次布局医院物业服务赛道



香港, 2021年12月6日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司（「世茂服务」或「公司」；香港联交所股份代号：873.HK）与湖南吉立物业管理有限公司（以下简称“湖南吉立物业”）达成股权合作，以9964万元受让其70%股权，拓展医院细分赛道，深耕湖南物业市场。



湖南吉立物业在湖南医院物业市场属于区域龙头企业，整合了湘雅系和省人民系两大核心医院体系，在湖南医院市场具有领先的地位，在管或服务过诸多标杆医院，在长沙具有很高的知名度；且在长沙市三甲医院市场占有率高，合同服务周期长，其中已服务湘雅二院近20年、已服务湖南省人民医院超15年。湘雅系医院是中国最好的医院之一，素有“北协和、南湘雅”之称。与湖南吉立物业的携手合作，有助于世茂服务在医院物业服务领域的专业能力建设。



世茂服务定位中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商，在综合物业管理方面，除了住宅业态，世茂服务还向高校园区、产业园、公建、医院等多元业态综合拓展，截至2021年6月末，在管面积中，非住宅业态占比达40.8%。此次合作，是继2020年11月世茂服务合作康桥物业后，再次布局医院细分赛道，体现了世茂服务对这一赛道的看好，以及深耕发展的决心。



另一方面，提升湖南市场项目浓密度，助力市场拓展。湖南是世茂服务在中西部区域的重要市场之一，世茂服务希望提升重点区域内业务规模和项目浓密度，提升单市场综合能力，为市场拓展和增值服务创造更大的空间和可能。湖南吉立物业在管项目集中程度高，几乎都在长沙市内；且其综合实力领先，市场拓展能力强劲，客户关系维护良好。因此，此次合作后，在业务协同方面，一是可以有效提升世茂服务在湖南的项目浓密度，增强区域综合实力，降低区域综合成本；二是将帮助世茂服务在湖南省内拓展医院物业项目，与世茂服务实现融合以后，未来还将拓展团餐、超市等其他医院相关增值服务。



世茂服务控股有限公司（股份代号：873）

世茂服务成立于2005年，是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月，公司在管面积超1.75亿平方米，在管物业超过530项，合约面积2.39亿平方米，涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



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