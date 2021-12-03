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来源 Shimao Services Holdings Limited
世茂服务与苏州天翔物业达成战略合作 有效提高苏州市场外拓能力

香港, 2021年12月3日 - (亚太商讯)  - 中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司（「世茂服务」或「公司」；香港联交所股份代号：873.HK）与苏州市天翔物业管理有限公司（以下简称「苏州天翔物业」）达成股权合作，以2.46亿元受让其70%股权，共同深耕苏州市场。

此次世茂服务牵手苏州天翔物业，一方面，战略协同度高。苏州天翔物业96.5%项目分布在苏州，此次合作将大幅提高世茂服务苏州市场的项目浓密度，这与世茂服务的城市深耕战略高度匹配。12月2日，世茂服务长三角区域公司获评“2021华东区域物业服务市场地位TOP3”，苏州是世茂服务长三角区域的重点城市之一。苏州天翔物业拥有在管项目166个，此次合作可进一步提升世茂服务在长三角区域的项目管理密度，达到区域内降本提效的结果，同时较高的市场占有率，也为未来世茂服务市场拓展和增值服务创造更大的空间和可能。

另一方面，实现业务协同。苏州天翔物业在苏州市场排名前三，综合实力和市场拓展能力强劲，有利于世茂服务在苏州开拓市场。颇值一提的是，苏州天翔物业在苏州乃至江苏市场拥有领先地位，还是江苏省物业管理改革发展三十周年优秀物业服务企业。该公司市场拓展能力强劲，涵盖政府办公楼、学校、物流园、医院、场馆和住宅等多元业态。此次合作后，借助苏州天翔物业在苏州市场的能力和优势，可有效提高世茂服务在苏州市场的外拓能力，进一步扩大市场份额，携手共同开拓物业服务新版图。

世茂服务控股有限公司（股份代号：873）
世茂服务成立于2005年，是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月，公司在管面积超1.75亿平方米，在管物业超过530项，合约面积2.39亿平方米，涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。

如欲取得更多集团相关资料，请浏览世茂服务网站：https://www.shimaofuwu.com/

如有垂询，请联络︰
纵横财经公关顾问有限公司
刘芷瑗 / 陈睿
电话：(852) 2864 4852 / (852) 2114 4903
电邮：sprg_shimao@sprg.com.hk
传真：(852) 2527 1196


话题 Press release summary

部门 Real Estate & REIT
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