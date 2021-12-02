中国通海金融积极推动本地艺术文化发展 旗下中国通海私人财富管理冠名赞助音乐会「爱之颂．恋之歌」　



香港, 2021年12月2日 - (亚太商讯) - 中国通海金融集团（「中国通海金融」或「集团」）致力推动香港文化艺术发展，旗下中国通海私人财富管理冠名赞助— 香港大歌剧院呈献创院音乐会「爱之颂．恋之歌」，于2021年11月30日晚上假香港文化中心大剧院正式演出。透过冠名赞助，集团冀能将歌剧创作推广至本地社会，进一步提升香港的国际大都会的精神面貌。



中国通海金融行政总裁兼执行董事林建兴博士、首席营运及风控总监黄伟诚先生、中国通海融资（控股）有限公司主席魏永达先生伉俪、中国通海私人财富管理董事总经理张佩仪博士，以及一众商界友好和传媒友好聚首一堂，共同观赏音乐会。演出前夕，中国通海金融特意设酒会招待来宾，席间，中国通海私人财富管理联同友邦保险及东方汇理资产管理，携手举办「2022年投资策略部署」研讨会，为参加者提供有关投资策略及财富管理的最新市场分析。



香港大歌剧院是一间致力致动歌剧艺术走向未来的非牟利机构，以培育本地声乐家以及为香港和大湾区的观众创造歌剧体验为宗旨。中国通海金融积极推动文化艺术及体育事业等多个界别的发展，并致力实践社会企业责任以及贯彻「与你迈向成功的伙伴」之品牌角色，透过这次携手合作，一方面能提升大众对歌剧的认识，让艺术得以传承，持续加强香港文化艺术发展，同时为本地艺术工作者提供更多宝贵的演出机会。此外，中国通海私人财富管理更以理财的角度出发，在资金筹组和财富管理方面为香港大歌剧院提供理财建议，全力支持本地非牟利机构的长远发展。



「爱之颂．恋之歌」由香港大歌剧院联合创办人兼高级艺术策划龚冬健监制、屡获殊荣的美国导演穆尼担任音乐统筹，以及著名意大利指挥家艾昭罗担任乐团指挥。音乐会集合多出脍炙人口的歌剧，并以「Exotica」为主题，一众本地杰出歌剧声乐家在著名本地剧场导演黄晓初的指导下，演出《 波希米亚人》、《 蝴蝶夫人》、《 岚岭痴盟》、《 拉克美》、《 采珠者》、《 在阿尔及尔的意大利女郎》及《赣第德》等动人的歌剧选段，带领观众游走于纽约、巴黎、苏格兰、印度、日本、非洲等地，品尝异国歌剧的多元与共通。



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，并于 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。中国通海金融致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。



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