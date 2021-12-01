科轩动力公布强劲销售业绩及业务增长



香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力（控股）有限公司（「公司」，股份代号：476，连同其附属公司统称「科轩动力」或「集团」）欣然宣布，积极开拓国际市场使公司于年内录得强劲的销售表现及业务增长，同时反映在截至2021年9月30日止六个月（「报告期」）的中期业绩。

科轩动力开始履行12米电动巴士的订单，交付产品

于报告期内，由于电动车辆销售及销售订单增加，公司录得收益约29,700,000港元（2020年9月30日：21,500,000港元）。今年，科轩动力继续加强其研发能力，并致力拓展国际销售，因此成功维持销售营业额的升势。



最近数月，公司开始与从事城市及地区电动客运及货运交通的德国公司及战略伙伴Quantron AG合作，以一款12米电动巴士作为取代公共交通服务目前使用的柴油巴士的关键解决方案，进军欧洲市场。公司已开始履行并交付第一批电动巴士至欧洲，而且接到更多销售订单。去年，公司积极探索实行环保举措的一带一路地区，例如与新能源汽车和综合技术解决方案供应商GET Worldwide Inc.合作，以长期供应COMET电动巴士，用作菲律宾的环保公共交通工具。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生表示：「销售是我们面临的第一个考验，而电动汽车交付印证我们为发展国际市场付出的努力，但这只是打开一个庞大市场的第一步。得益于有利的政策和人们为了绿色未来越来越着重可持续生活，欧洲和亚洲市场对电动汽车的需求不断增长，以集团正确的业务方向，相信前景可期。」



关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地，并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



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