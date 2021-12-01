Tuesday, 30 November 2021, 16:33 HKT/SGT Share: 顺丰同城开启招股 近三年收入复合年增速高达120.8%

香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 新消费时代下，人们越来越愿意为「省时、省事、省力」买单，消费升级驱动物流升级，以外卖为发端的实时配送行业催生出大量实时配送服务需求。规模最大的第三方实时配送服务平台——顺丰同城于11月30日开启招股，每股发售价介乎16.42港元至17.96港元，预计将于12月14日在港交所敲锣上市。



本次发行，淘宝中国（阿里巴巴附属公司）和Hello Inc.（哈啰出行）为顺丰同城的基石投资者，总计认购8.9亿港元。其中，淘宝中国认购约8.51亿港元，Hello Inc.认购约0.39亿港元。



业务模式场景全覆盖 竞争优势独一无二



顺丰同城是顺丰控股的子公司，作为中国物流行业最知名品牌之一，顺丰同城与顺丰控股集团共享核心价值观并受益于顺丰控股集团的订单量，扩大运力池，降低单位成本，探索新的配送场景。



自2019年起顺丰同城实现独立化、公司化运作，已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台。区别于中心化平台的竞争对手，顺丰同城的独立第三方实时配送模式更有吸引力。当微信、抖音等流量平台需要将流量引向电商并完成配送死循环时，会更倾向于寻找没有商流对抗的平台进行配送，顺丰同城毫无疑问也会成为首选。对于依赖外卖平台的商家，第三方平台能帮助商家实现私域流量死循环，帮助商家提升自身的服务定义权，降低对商流平台的依赖。



招股书数据显示，于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月，顺丰同城的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%（按订单量计），这得益于其稀缺的第三方平台优势和顺丰同城极具竞争力的业务模式。



顺丰同城采用全场景业务模式，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖，相较于单一的外卖模式或者商超模式，全品类全场景的模式稳定性更强。凭借着重为行业内各类企业服务的公平和包容性，顺丰同城能够提供满足不同品类、不同预算、送货范围、服务时间和时间敏感度的各种配送服务。场景覆盖扩展为顺丰同城带来了更高的订单量，使其能够提供赚取可观收入的机会来吸引更多骑手，转而推动其履约能力不断提升。



在技术和数字化运营方面，顺丰同城不断突破，锐意创新。据了解，顺丰同城在CLS中应用大数据及AI技术，以达致更佳运营效率及减轻配送成本。CLS的核心功能包括业务预测及规划、订单融合推荐及调度以及实时运营监控。此外，通过API，CLS可主要为商家及消费者促成简易下达订单及订单管理，同时亦可主要为骑手促成简易订单响应及配送工作管理，或打造未来新的收入增长极。



业绩增长势头强劲 登高望远前景明朗



凭借全场景模式带来的网络效应和规模经济，顺丰同城的业绩呈高速增长趋势。顺丰同城收入从2018年的人民币993.3百万元增加至2019年的人民币2,107.0百万元，并进一步增至2020年的人民币4,843.4百万元，复合年增长率达120.8%。从截至2020年5月31日止五个月的1,429.5百万元增加至2021年同期的3,045.6百万元，同比增长约113.1%。



与此同时，顺丰同城订单总数由2018年的79.8百万笔增至2019年的211.1百万笔，并进一步增至2020年的760.9百万笔，复合年增长率为208.7%，远高于同期实时配送服务行业27%的复合年增长率，处于遥遥领先的位置。由截至2020年5月31日止五个月的204.5百万笔，增加151.2%至截至2021年5月31日止五个月的513.7百万笔，进一步保持快速增长。



在数字化趋势下，越来越多商家寻求加强与客户的联系，建立专有获客渠道。截至2021年5月31日，顺丰同城与超过2,000个商家品牌进行合作，累计服务了约532,500名注册商家，并为约126.1百万注册消费者提供优质高效的实时配送本地生活服务。



可以想见，随着订单量和运营效率的提升，收入体量的快速扩大，顺丰同城运营的规模效应将持续显现。通过不断的创新和资源整合，身为优质龙头企业的顺丰同城将得以与行业共同成长，并通过不断提升服务体验、满足人们多元化的配送需求来反哺整个第三方实时配送服务行业。



根据招股数据显示，顺丰同城拟将本次IPO募资净额用于研发及技术基础设施、扩大服务覆盖范围及运力池、品牌推广等方面，继续扮演「个人优质生活服务的探索者」角色。新消费正在推动实时配送服务覆盖范围不断拓展，在数字化及移动互联网基础设施日益完善的背景之下，随着未来顺丰同城的成功上市，将有助于其借助资本市场的力量进一步拓展及提升自身实力。







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