Tuesday, 30 November 2021, 16:29 HKT/SGT Share: 实时配送需求强烈 顺丰同城今起招股

香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 新消费时代催生了实时配送的强烈需求,而疫情的持续影响将这一赛道推上了风口浪尖,各大企业争相落子布局。中国最大的第三方实时配送服务平台——顺丰同城(9699.HK)于11月30日至12月4日香港公开发售,并预计将于12月14日正式登陆港交所,每股发售价不超过17.96港元,一手200股。



顺丰同城最初是顺丰控股集团旗下的一个事业部,自2019年开始独立并以公司化方式运作,是顺丰控股成为综合物流服务商的关键一环,与之产生协同效应,并在随后短短的两年时间里就成长为赛道的领跑者。而其高成长性背后的关键因素,就在于顺丰同城独到的第三方定位及全场景业务模式。



双赢的第三方定位助力高质量发展



依据定位,中国的实时配送服务提供商主要可以分为两大类,即中心化商流平台所属实时配送平台及第三方实时配送服务平台。前者主要服务在中心化平台上注册的商家并为平台消费者进行订单配送,而后者的订单均独立获取,不来自于非关联体系。



站在商家视角,第三方配送意味着流量竞争关系的剥离,服务的定义权仍然握在商家自己手中,减少对中心化平台的依赖。对于商家而言,第三方平台为其争取了更多的话语权,并更好地实现服务差异化。因不存在商流竞争关系,对于很多无自有运力或运力不足的商业平台,他们更看重顺丰同城的第三方属性和开放性,更愿意将所需的配送服务交予顺丰同城承接。



而对顺丰同城而言,作为商家及消费者间的独立纽带,开放中立的姿态意味着服务将更加灵活,一方面可以为客户提供定制化服务,满足多样化需求;另一方面,高适配性丰富了服务场景,带来更大的在线流量,而更广泛的应用场景及更宽范多元的客户群体亦分散了市场风险,强化了顺丰同城抵御市场及经济波动的能力。



此外,第三方平台有明显的利他性质,符合国家反垄断要求,有利于整个新消费行业的公平发展。可见顺丰同城的发展格局更长远,不单纯地将目光聚焦于自身商业护城河的构建之上,而更立足于行业乃至社会经济的高质量发展。



全场景业务模式打造强大增长潜力



依托丰富的行业经验积淀,顺丰同城的全场景业务模式在多元化运力池的基础上应运而生,不仅涵盖了餐饮外卖这一成熟场景,还辐射至同城零售、近场电商及近场服务这三大非餐增量场景。



覆盖全场景的业务模式为顺丰同城带来了持续扩大的客户群以及更高的订单量。据招股书显示,顺丰同城于2018年至2020年这三年之间在三大增量场景下的订单量复合年增长率分别达到424.1%、105.7%及152.5%。



如此一来,订单织密能给骑手带来更多可观收益,吸引更多骑手,从而全面提升顺丰同城的订单履约能力,在为更多商家提供更好的配送解决方案的同时,更及时准确地把握飞速变化的细分市场背后所蕴藏的巨大机遇。依托这样的网络效应及规模效应而形成的模式正循环,给顺丰同城注入了强劲的增长潜力。



此外,随着订单的快速增长,顺丰同城还针对不同配送品类和场景策略性地进行订单合并及结构优化,有效地降低运营成本,提升了经济效益。而在成熟的技术基础设施之上,顺丰同城就能以最小化的运营成本构建起强大的规模效应。



回归业绩,顺丰同城于2018年、2019年及2020年的收入分别为人民币9.93亿元、21.07亿元及48.43亿元,复合年增长率达120.8%,今年前5个月收入人民币30.46亿元同比增长113.1%,明显处于增长快车道当中。此外,顺丰同城的毛损率及净亏损率已分别由33.1%持续快速收窄至今年前五个月的0.9%及11.6%,未来一定时期内有望扭亏为盈。



综合看来,顺丰同城强大且能够自我强化的网络效应及规模效应,将成为推动其持续快速发展的两大引擎,加上独到的第三方定位优势、良好的市场需求,顺丰同城有望在资本市场的加持之下,实现长期领跑。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network