香港董事学会举行周年晚宴暨2021年度杰出董事奖颁奖典礼



香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 香港董事学会假香港会议展览中心举行周年晚宴暨2021年度杰出董事奖颁奖典礼。大会将本年度的奖项主题定为「在新常态中领航」，旨在表扬于疫情「新常态」下充分掌握营商环境转变、发挥优秀领导能力以带领企业调整营运方针、迈向可持续发展之杰出董事及董事会。

七位实至名归的得奖者(后排)、主礼嘉宾财经事务及库务局局长许正宇先生JP (前排左五)以及香港董事学会的理事会成员

香港董事学会理事会主席陶荣博士表示: 「疫情为我们带来翻天覆地的转变，但其影响却并不全然是坏的方面。在新常态当中，社会整体的数码化转型向前推进了一大步，而企业更重视风险管理、可持续发展以及员工身心健康等范畴。这些改变对整体企业管治水平而言是一个很大的提升，故企业领导层必须重新校准董事会的焦点及策略，以响应社会各界的期望。我们期望藉奖项表扬在风急浪高下紧守岗位、以积极态度迎接新常态的董事及董事局，并借着展示杰出的企业管治实例，鼓励更多商界同侪积极提高企管水平。」



2021年度杰出董事奖筹委会主席黄永恩律师表示: 「在评选奖项的过程中，我看到不少企业已经采取了适合新常态的管治模式，例如将数码模式恒常化，又或视成立特别危机委员会为企业应对危机的标准步骤等。因香港过去的抗疫经验以及社会状况，使企业决策者们相较于其他地区更惯于面对各种突发情况，并深明应对危机时快速、果断决策的重要性。 筹委会把今年的奖项主题定为『在新常态中领航』，希望表扬在新常态下能及时应对挑战的企业及董事，并鼓励香港商界一同迈向可持续发展的长远目标。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示: 「疫情大大加速数码化转型并改变了商界的经营模式，促使董事必须持续精进知识及学习最新科技，以为未来作好准备。香港董事会的全面性培训课程一直推陈出新，助董事在新常态下厘清局势、更有效地提高企业持分者的信心。学会除一直致力提供适切专业培训及常规指引予会员外，亦担当会员间分享和交流信息的平台，助董事们从容『在新常态中领航』。」



2021年度杰出董事奖各获奖组别的得奖者列表如下：



上市公司

执行董事 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 孔庆伟先生

执行董事 中国平安保险 (集团) 股份有限公司 马明哲博士

董事会 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司董事会

董事会 羚邦集团有限公司董事会

董事会 中国平安保险(集团) 股份有限公司董事会



非上市公司

执行董事 诺德保险经纪有限公司 叶锦强先生



法定／非分配利润组织

董事会 香港生产力促进局理事会



有关杰出董事奖

杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、非上市公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。

有关过往杰出董事奖详情，请浏览 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。作为非分配利润组织，凭借由來自上市公司及非上市公司的会员基础，香港董事学会致力于为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发表有影响力的声音。学会具备国际视野及多元文化环境，会务以两文三语进行。学会为「全球董事学会网络」 的成员，该网络为世界性联盟，拥有22家具领导地位的成员学会，代表15万名董事。

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