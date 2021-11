Tuesday, 30 November 2021, 08:27 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康公布2021/22年度中期业绩 集团收入飙升81.1% 税后盈利飙升267.8%

进一步整合大健康市场

香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康(「公司」,连同附属公司,总称「集团」;香港联交所股份编号:2138)公布截至2021年9月30日止六个月(「期内」)未经审核之中期业绩。



业绩摘要

-- 集团总收入大幅上升81.1%至14.44亿港元

-- 集团的销售额上升61.8%至15.32亿港元,创历史新高

-- 息税折旧及摊销前之盈利大幅增长181.3%至3.23 亿港元

-- 税后盈利飙升267.8% 至 1.96 亿港元,每股基本盈利 14.2港仙

-- 医疗服务收入大幅上升109.9% 至7.58亿港元,收入占比上升至52.5%

-- 拟派中期股息每股10.2港仙

-- 集团透过收购兽医业务进入宠物服务市场, 拓宽医疗领域范畴

-- 于2021年9月30日,集团之总服务占地面积上升约41%至449,000平方呎

-- 于2021年9月30日,集团在香港、中国内地及澳门增至176名全职专属注册医生,联网医生超 1400 名



回顾期内,尽管封关导致访港医疗旅客数量锐减,受益于对医疗服务的旺盛需求,本地整体市场情绪改善,及零售业全面复苏,医思健康实现收入按年增长81.1%至 14.44 亿港元。期内集团的整体销售额按年上升61.8%至15.32亿港元。同时受惠于并购医疗资产所产生之收入增加,集团的医疗服务收入按年大幅上升109.9% 至7.58亿港元,医疗服务占总收入的比重上升7.2个百分点至52.5%。此外,在中国大陆医疗美容行业整体监管趋严的趋势下,集团依托其于医美市场的领先地位及强大的品牌力,加速整合医美市场份额,进一步巩固其市场领导地位。期内,集团中国内地收入按年上升35.3% 至约7,974万港元。



在富有执行力的管理层领导下,集团持续优化营运效率,集团息税折旧及摊销前之盈利(即未计利息、税项、自有物业、厂房及设备折旧及摊销前的盈利)为3.23亿港元,按年增长181.3%。期内,集团通过收并购进一步完善其闭环生态系统,集团税后盈利按年上升267.8% 至1.96亿港元,每股基本盈利为14.2港仙。董事会建议派发中期股息每股10.2港仙。



内生增长与并购双策略并行 进一步开拓市场份额

集团一直坚持内生增长与并购并行策略,持续完善全方位业务布局,扩大医疗业务规模,以满足持续增长的医疗保健服务需求。期内,集团的14.44亿港元的收入当中,约80%来自内生增长,其余约20%来自期内新并购,收并购项目的收入贡献比例较去年同期大幅提升。于2021年9月30日,包括在中国大陆的15家诊所在内,集团共经营91家诊所及服务中心,所占楼面面积合共约449,000平方呎,较上年同期上升约41%。集团在香港、中国内地及澳门共有176名全职专属注册医生,共覆盖23个医疗专科服务。期内,集团医疗业务表现亮眼,专科分部、健康管理及化验分部、痛症及养生服务分部、高端影像分部的收入分别实现约179%、271%、46%及56%之按年增长。



同时,集团持续透过并购发展新的医疗服务及拓宽医疗领域范畴。期内,集团收购香港兽医业务,进入市场潜力庞大的宠物服务市场,集团目前拥有7间动物医院及2间动物影像中心,并聘有29名全职注册兽医。集团收并购系统及品牌日趋完善,凭借高效企业系统整合能力及卓越营运能力,配套强大的品牌影响力、优质服务、以及数码科技平台,集团持续赋能分散且低效的医疗服务资产,进一步打造以客户为中心的大健康生态闭环。自上市以来,集团的内生增长和收并购均有良好表现,自2016至2021财年,集团的内生增长项目的复合年均增长率达13.9%,收并购项目的复合年均增长率达96.6%。集团预计未来仍可保持相若的复合年均增长率以达至2025财年60亿港元的销售额目标。



报告期后的业务最新发展

集团于报告期后,宣布了两项医疗资产收购,进一步提升集团的医疗板块市场份额,深化医疗服务布局。



2021年11月8日,集团宣布以总代价1亿港元收购香港专科医疗中心70%已发行股本,待收购完成后,集团将拥有 6 个额外的医学专科,包括 (i) 麻醉科,(ii) 内分泌、糖尿病及代谢科,(iii)血液和血液肿瘤科,(iv) 儿童呼吸系统科,(v) 生殖医学专科和 (vi) 呼吸系统科,并在香港新增五间医疗中心及超过30名全职注册医生。



2021年11月29日,集团宣布以总代价1.29亿港元收购连锁牙科诊所55%已发行股本,待收购完成后,集团将于香港新增七间牙科诊所及32名执业牙医。



以上两项收购事项完成后,集团将在香港,中国内地及澳门拥有超过230位全职注册医生。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生总结:「展望未来,集团对业务表现持乐观态度。有鉴香港疫情趋于稳定,相信两地人员往来即将恢复,预计市场将迎来进一步有力的消费反弹。医思健康坐拥深耕多年的具影响力品牌带来的优势,过往一向是医疗旅游客户访港的首选,封关前约有20%的销售贡献来自医疗旅客,足见市场对集团优质服务的肯定。随着运营效率的不断提升,和闭环生态的逐步丰富,医思健康有信心可准确把握内地和香港对医疗医美服务的旺盛需求,交出更亮眼的成绩。未来集团将继续通过内生增长和收并购同步驱动业务发展,进一步构建完善的封闭生态系统,提升运营效率进一步进行大健康市场的整合。集团对达成2025财年60亿港元的销售目标充满信心。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心,透过多元服务整合发展医疗人工智慧,配套高端品牌及优质客户服务,致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区,提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广,旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN,及多元化多维度的医学服务包括:普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



