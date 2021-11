达丰设备服务有限公司公布2021/22年中期业绩

香港, 2021年11月29日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司(「达丰设备服务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」)(股份代号:2153)为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商及亚太区领先的起重机租赁公司,公布其截至2021年9月30日止六个月(「期内」)的中期业绩。



期内,集团的收益约为人民币415.6百万元,较去年同期增涨约1.2%,主要由于使用总吨米由截至2020年9月30日止期间的1,237,026增加至截至2021年9月30日止期间的1,479,145。整体毛利约为人民币119.5百万元(2020年:人民币147.6百万元)。



业务回顾

为满足日益增长的客户需求,集团于期内增购塔式起重机及相关配件及零部件。截至2021年9月30日,公司管理合共1,257台塔式起重机,为客户于中国各地的专业EPC项目提供服务。



集团在不断提升自身塔式起重机服务能力外,亦致力于建立标准化的塔式起重机售后服务生态系统,不断提升塔式起重机及其辅助结构件的制造加工能力。目前,集团运营八个设备维修仓储基地,分布中国合肥、无锡、太仓、重庆及东莞等地,主要用作堆放设备及提供维修及保养服务。



除了提升制造能力外,集团亦着重于在工作车间设置防污染设备及除尘系统,以提供一个以可持续发展为基础的绿色、节能、安全、环保的塔式起重机服务产业价值链。集团旗下的智能再制造中心 - 江苏融合达丰机械工程有限公司,配备机电及液压维修车间、结构件加工生产车间、喷漆工作车间等配套设施,目前已维修超过200台塔式起重机。



在数字化方面,集团致力透过开发数字化管理平台「iSmartCon爱建通」提升营运及管理效率,并持续升级及改善「iSmartCon爱建通」的安全检查、维修保养及资产管理模块,以提升前线员工的运作效率,及合规性。



展望

随着可预见的在多个新城市和新基建的固定资产投资持续增加,城市化进程的不断推进、政府对于装配式建筑的大力推广以及全球对环保的追求,中国的塔式起重机服务市场将于未来数年有望进一步增长。



达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示:「作为亚太区领先的塔式起重机租赁公司,我们决心加强本身的能力,尤其是对于我们的智能再制造中心和清洁能源领域,以把握市场机遇。随着粤港澳大湾区和北部都会区的发展倡议的提出,以及中国『2060年前实现碳中和』的目标,我们相信这将进一步促进对大中型塔式起重机的需求,从而驱动中国塔式起重机服务市场的发展。」



达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生.补充:「随着疫情影响的逐渐缓和及中国经济的复苏,加之集团在塔式起重机服务行业的领先地位和悠久历史,以及与中国特级及一级EPC承建商的稳固关系,我们有信心未来数月可录得令人满意的业绩。展望未来,公司将继续提供安全、可靠及优质的塔式起重机及配套服务,以支持及补足客户的核心业务,实现市场规模及客户群的稳步增长。我们将继续致力成为中国领先的塔式起重机服务供货商,为股东带来更丰厚的回报。」



有关达丰设备服务有限公司(股份代号:2153)达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供货商。自2007 年以来,集团主要向中国特级及一级EPC 承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源、商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司,集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心价值观指导下,集团已成功建立领先的市场地位,并保持稳固的客户关系,在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。 有关详情,请浏览:http://www.tathongchina.com/





