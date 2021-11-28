Saturday, 27 November 2021, 20:47 HKT/SGT Share: 巴塞尔艺术展期间，Bitcoin Latinum推出NFT项目燃爆迈阿密

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年11月27日 - (亚太商讯) - 下一代、被保险的、有资产支持的加密货币Bitcoin Latinum（LTNM）将成为DCentral Miami会议的冠名赞助商。这是历史上最大的真人现场参加的NFT和DeFi大会。会议将于2021年11月30日至12月1日在迈阿密机场会议中心（MACC）举行。DCentral Miami引领着巴塞尔艺术展，它是美国最大的艺术活动之一。



DCentral Miami将邀请300多位发言人、行业名人、专业运动员、艺术家和世界上最大的加密货币投资者在五个舞台上进行会谈，如Bitcoin Latinum的DeFi峰会舞台、Gala Games的NFTCON舞台，以及Epik Prime和The Sandbox的360度投影Metaverse Dome。互动会议和博览会将拥有超过100个展位，在数字时尚角、四个NFT艺术画廊、PFP小巷、现场VR艺术、NFT研讨会和超过15个区块链游戏公司的Play-to-Earn游戏展示区中进行体验。



以太坊和Consensys联合创始人Joseph Lubin、机器人Sophia、前NBA全明星球员Baron Davis、2020年奥运会金牌得主 "最快的女人 "Elaine Thompson-Herah和YouTuber BitBoy等知名发言人将参加会议。



DCentral的门票在这里出售 https://www.eventbrite.com/e/dcentral-miami-nft-defi-conference-tickets-170044827657



Bitcoin Latinum将于12月1日星期三在迈阿密巴塞尔艺术展上以NFT铸币和标志性体育活动GENESIS为2021年巴塞尔艺术展揭幕。GENESIS标志着Bitcoin Latinum和TapStats, Inc.之间的新伙伴关系，重新定义了球迷参与和体育经济。



GENESIS NFT平台利用创作者、运动员和参与者的力量，使体育赛事具有娱乐性和吸引力的内容。社交达人、超级粉丝、名人、偶像、教练以及更多的人可以化身超级运动员战士，在游戏化的元宇宙中，积极开发NFT价值，并通过实时互动和加密技术不断扩展粉丝群。



Genesis活动由创始人Don Basile博士（Bitcoin Latinum）和Sensei Paul Misir（TapStats）主持，MMA超级明星Paige VanZant和40多位Instagram模特的主要影响者也参加了活动，地点在迈阿密的Mr.Jones（320 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139）热点地区。



GENESIS项目信息可以在 https://www.tapstats.live/



位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的创新区块链公司Monsoon Blockchain Corporation被Bitcoin Latinum选为其基础合作伙伴。Monsoon Blockchain Corporation最近在世界加密货币之都迈阿密开始运营。



Monsoon专注于区块链生态系统的创新云解决方案，利用最新的区块链技术，开发强大的商业解决方案，使金融服务、电信、媒体和娱乐等多个行业的资产成功数字化和上市。



在其扩大全球采用的使命中，Monsoon Blockchain Corporation（Bitcoin Latinum的主要开发商），最近与洛杉矶的豪华酒店和生活方式公司The h.wood Group合作。该合作伙伴关系涉及交叉推广营销举措、活动赞助、NFT、代言，以及在h.wood集团的高档夜生活和餐饮场所的多样化组合中接受Bitcoin Latinum的服务、产品和设施。



Bitcoin Latinum最近与Vast银行合作，该银行通过与Coinbase和SAP的整合，允许其客户在其传统支票账户旁购买和出售加密货币。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC、DigiFinex、Hotbit、AAX、LBank和FMFW（原Bitcoin.com）交易所公开交易，股票代码为LTNM。Bitcoin Latinum的主要开发商Monsoon区块链已经宣布了Bitcoin Latinum在10个主要公共交易所正式上市的计划。除了DigiFinex、HitBTC、Hotbit、AAX、LBanks和FMFW之外，这些交易所还有。到2021年底，Changelly（日交易量27.1亿美元）、Changelly Pro、Bitmart（日交易量16亿美元）和XT.com。Bitcoin Latinum（LTNM）现在可以在CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上进行研究。



关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://Bitcoinlatinum.com



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Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@Bitcoinlatinum.com

Website: https://Bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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